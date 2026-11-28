Messi a dimora alberi a Terrasini, Partinico e Cinisi, presenti la deputata Ars Roberta Schillaci e i parlamentari nazionali Valentina D’Orso e Davide Aiello

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PALERMO – “Mettere a dimora un albero significa compiere un gesto concreto per l’ambiente e per il futuro delle nostre comunità. Oggi sono stata a Terrasini, Partinico e Cinisi per partecipare all’evento “Alberi del Futuro”, la storica iniziativa del Movimento 5 Stelle nata nel 2015. Piantare alberi significa anche restituire bellezza agli spazi urbani, renderli più accoglienti e vivibili e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La tutela dell’ambiente deve tradursi in azioni concrete, diffuse e capaci di coinvolgere i territori. Con questa iniziativa vogliamo ribadire che anche un piccolo gesto, se condiviso e portato avanti con continuità, può contribuire a costruire comunità più sostenibili e città più verdi. Il futuro passa anche dalla cura che oggi scegliamo di dedicare al nostro ambiente”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, a margine delle iniziative di piantumazione che si sono svolte nei territori della provincia di Palermo.

“Alberi del Futuro – prosegue Schillaci – non è soltanto un’iniziativa simbolica, ma un impegno concreto per contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici. Gli alberi assorbono CO₂, migliorano la qualità dell’aria, contribuiscono a mitigare le temperature e rappresentano una barriera naturale contro il consumo di suolo e l’avanzata del cemento. Ringrazio per la collaborazione all’evento odierno i gruppi territoriali cinquestelle di Cinisi, Terrasini e Partinico. E ricordo che nella recente variazione di bilancio della Regione ho fatto un emendamento, che si collega all’iniziativa odierna, per la riforestazione stanziando tre milioni di euro”.

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