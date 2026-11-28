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CATANIA – “Ci sono testimonianze che non appartengono soltanto al passato, ma continuano a parlare al presente, attraversando i secoli e interrogando le coscienze. Agata e Lucia, donne martiri, hanno detto no ai loro aguzzini. Oggi tante donne continuano a dire no e, per questo, vengono uccise, violentate e private della propria libertà. Questo libro, oltre a ricordarci la peregrinatio di Lucia, il viaggio e l’incontro con Agata, è uno libro testimonianza”. È questo il messaggio che ha consegnato mons. Salvatore Alì, parroco della Cattedrale di Sant’Agata di Catania durante la presentazione del libro di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero “Sulle orme di Lucia – Per essere Testimoni credibili”, edito dalla San Paolo, ospitata presso la Libreria San Paolo di Catania.

La presentazione è stata promossa dall’Ancri, sezione di Catania con la collaborazione dell’Ucsi, sezione di Catania, dall’Anc, dal Circolo cittadino di Santa Lucia in Belpasso, della Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa e la Libreria San Paolo. L’incontro è stato aperto con i saluti del vicepresidente dell’Ucsi di Catania Vincenzo Caruso che ha sottolineato l’importante lavoro che Salvo e Alessandro hanno raccontato la storia con gli occhi dei giornalisti. Poi gli interventi del presidente del circolo cittadino di Santa Lucia in Belpasso Alfio Consoli e del direttore della Libreria San Paolo Giacomo Salerno. A dialogare con i due autori è stata la presidente dell’Ancri, sezione di Catania, Mariella Gennarino, già presidente del Comitato Festa di Sant’Agata.

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“E’ un libro/documento importantissimo – ha detto la presidente Gennarino – che ci permette di leggere non solo le omelie dei vescovi e arcivescovi, ma anche le testimonianze di tante persone che hanno collaborato a questo progetto sul ritorno in Sicilia da Venezia del sacro corpo di Santa Lucia e il bellissimo incontro con la nostra Sant ‘Agata. Il messaggio di Lucia e Agata oltrepassa il tempo e arriva fino a noi, invitandoci non soltanto a ricordare le loro storie, ma soprattutto a seguirne le orme, diventando testimoni credibili dei valori che hanno incarnato: dignità, libertà, fede e coraggio. Un evento che non è stato soltanto un momento di devozione, ma anche un’occasione di incontro, memoria e riscoperta di un patrimonio spirituale e culturale che appartiene alla storia della Sicilia. Le testimonianze di quanti erano presenti sono state raccolte affinché nulla andasse perduto e affinché quell’esperienza rimanesse nella storia, consegnata anche alle generazioni future”.

“Lucia e Agata appartengono alla storia – aggiunge mons. Salvatore Alì, parroco della cattedrale di Sant’Agata di Catania – ma il loro messaggio appartiene al nostro presente. Sono due sante ancora in cammino. E seguire le loro orme significa trasformare la memoria in testimonianza e la fede in impegno concreto”.