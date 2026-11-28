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CATANIA – «In Sicilia ci sono 6,5 miliardi di euro di investimenti attivati con i Contratti di sviluppo, ma micro e piccole imprese rischiano di guardare passare i grandi progetti senza poterci salire a bordo. Il presidente Schifani, intervenendo il 26 novembre a Catania, ha sostenuto che “gli indicatori economici sono tutti favorevoli”. Come si concilia questa affermazione con il 44% dei siciliani a rischio di povertà o esclusione sociale, con la contrazione del credito alle piccole imprese e con i ritardi nell’attuazione dei programmi di investimento? La crescita del Pil non può essere l’unico parametro attraverso il quale valutare l’efficacia delle politiche economiche regionali».

Con queste parole Giuseppe Spadafora, presidente di Unimpresa Sicilia, interviene sui dati del Rapporto SVIMEZ 2026, richiamando l’attenzione su ciò che accade dietro i numeri macroeconomici e gli annunci sui grandi poli industriali – a partire dal comparto dei semiconduttori e dall’indotto legato a STMicroelectronics. «Il Rapporto SVIMEZ – prosegue Spadafora – mette nero su bianco una questione che chi fa impresa sull’Isola conosce da tempo: i grandi investimenti non bastano a fare sistema se il tessuto produttivo locale non viene adeguatamente coinvolto e se l’accesso al credito continua a penalizzare le imprese di minori dimensioni».

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Dal 2012 al 30 giugno 2026, in Sicilia sono stati ammessi alle agevolazioni 42 Contratti di sviluppo, articolati in 58 programmi, per 6,5 miliardi di euro di investimenti attivati, pari al 19,8% del totale nazionale, e 2,7 miliardi di agevolazioni concesse.

Secondo l’analisi SVIMEZ, a livello nazionale il 78,8% degli investimenti attivati attraverso i Contratti di sviluppo riguarda programmi a prevalenza di grandi imprese e il 41,5% programmi riconducibili a gruppi esteri, mentre delle 293.889 unità di lavoro previste a regime, soltanto 41.069 rappresentano occupazione aggiuntiva, pari al 14% del totale. Le agevolazioni ammontano a circa 290 mila euro per unità di lavoro aggiuntiva. Un dato che, come precisa la stessa SVIMEZ, va letto tenendo conto dell’elevata intensità di capitale di questi investimenti. Ancora più critico, osserva Unimpresa, è il fatto che i dati pubblici fotografino soprattutto la fase deliberativa, lasciando in ombra l’effettiva realizzazione degli investimenti e il rispetto degli impegni sull’occupazione.

Nel maggio 2025, la Regione Siciliana ha annunciato che il progetto di STMicroelectronics avrebbe coinvolto 135 fornitori localizzati nell’Isola. Un dato positivo, dal quale partire per approfondire le effettive ricadute economiche sul tessuto imprenditoriale siciliano.

«Non siamo contro i grandi investimenti – prosegue Spadafora – ma non possiamo accontentarci delle briciole. Se arrivano miliardi per i grandi impianti, qual è la quota di lavoro, forniture e servizi che resta davvero alle imprese siciliane? E soprattutto: dov’è il monitoraggio trasparente su quello che viene speso davvero e sui posti di lavoro effettivamente creati?».

Il Rapporto SVIMEZ evidenzia criticità anche sul fronte della capacità di spesa. Al 30 giugno 2026, dei 5,23 miliardi di euro programmati nell’ambito degli Accordi per la coesione FSC 2021-2027 dell’amministrazione regionale siciliana, i pagamenti ammontano a 309,5 milioni di euro, pari al 5,9% delle risorse programmate (contro il 6,9% del Mezzogiorno e il 9,6% della media nazionale). Per i Piani sviluppo e coesione, invece, i pagamenti si attestano al 53,1% (contro il 61,2% del Mezzogiorno e il 66% della media nazionale), con circa 2,1 miliardi di euro ancora da impegnare.

«Il governo regionale chiarisca quante delle risorse programmate siano state effettivamente spese, quante imprese siciliane ne abbiano beneficiato e quali siano le ricadute occupazionali – incalza Spadafora –. È sulla capacità di trasformare le risorse disponibili in investimenti produttivi, lavoro e sviluppo che occorre misurare l’efficacia delle politiche regionali. Gli stanziamenti, gli impegni di spesa e i pagamenti effettivi sono tre cose ben diverse».

Il nodo, secondo Unimpresa Sicilia, è doppio: da un lato la distanza tra grandi gruppi e microimprese, dall’altro una contrazione del credito alle imprese più piccole. Secondo l’aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia sull’economia siciliana, pubblicato a novembre 2026, a giugno i prestiti alle imprese dell’Isola sono cresciuti del 4,6% su base annua. Una crescita che ha interessato le aziende medio-grandi (+7,4%), mentre per le piccole imprese i finanziamenti hanno continuato a contrarsi (-2,6%). Il costo del credito, nel secondo trimestre 2026, supera la media nazionale di 1,1 punti percentuali per i finanziamenti destinati all’operatività corrente e di 0,6 punti per quelli finalizzati agli investimenti.

«È un paradosso evidente – sottolinea il presidente di Unimpresa Sicilia –. Si chiede alle piccole imprese di innovare, crescere ed entrare nelle filiere, ma intanto il credito bancario resta tirato proprio sulle micro e piccole realtà. Mentre si celebra la crescita del Pil siciliano, le nostre imprese continuano a pagare il denaro più caro rispetto alla media nazionale. Come possono competere alla pari con le aziende del resto d’Italia se devono sostenere costi finanziari più elevati e incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al credito? Occorrono strumenti finanziari e agevolazioni concretamente accessibili anche alle aziende che dispongono di minori risorse economiche. Senza liquidità e senza fidi accessibili, una piccola impresa non regge i tempi e i requisiti delle grandi commesse».

Anche sul fronte delle politiche per l’attrazione e lo sviluppo, Unimpresa invita a non abbassare la guardia.Il Rapporto SVIMEZ segnala che nella ZES Unica i tempi delle autorizzazioni uniche si sono ridotti in media da 98 a 54 giorni. Particolarmente interessante il dato siciliano: il 44,3% delle autorizzazioni riguarda comparti a maggiore contenuto tecnologico, la percentuale più elevata tra le regioni del Mezzogiorno, contro una media della ZES Unica del 32,2%. Un ulteriore 12,3% guarda a nuovi settori da promuovere, come le tecnologie digitali, il cleantech e le biotecnologie.

«La semplificazione amministrativa è un passo nella direzione giusta, ma da sola non cambia la struttura produttiva – aggiunge Spadafora –. Serve una strategia che valorizzi le nostre filiere storiche e al tempo stesso apra davvero alle PMI le porte delle nuove filiere, delle energie rinnovabili e della transizione digitale, accompagnandole con percorsi formativi allineati ai fabbisogni reali delle aziende, per evitare che i giovani continuino a lasciare la Sicilia».

In Sicilia si contano 467.441 imprese registrate e 376.135 imprese attive (dati Movimprese Unioncamere–InfoCamere al III trimestre 2026). Un patrimonio imprenditoriale che le politiche di sviluppo industriale devono contribuire a valorizzare.

Per questo Unimpresa Sicilia sollecita la Regione, il sistema bancario e i grandi committenti a individuare strumenti che favoriscano l’accesso delle PMI siciliane alle commesse e alle catene di fornitura, sostengano i processi di qualificazione e certificazione delle imprese, garantiscano tempi certi di pagamento e agevolino l’accesso al credito. L’associazione chiede inoltre un monitoraggio pubblico e periodico sull’effettiva attuazione dei programmi di investimento e sulle loro ricadute economiche e occupazionali.

«La Sicilia – conclude Spadafora – non ha bisogno di passerelle né di promesse rinviate. Ha bisogno di regole chiare, credito accessibile, cantieri reali e filiere in cui le imprese siciliane possano competere alla pari, non restare spettatrici».