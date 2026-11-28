- Pubblicità -

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione per i risultati dell’indagine Istat sulla violenza contro le donne, diffusi il 25 novembre 2026. In Italia circa 7 milioni di donne tra i 16 e i 75 anni, pari al 31,5% della popolazione femminile della stessa fascia d’età, hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita.

Il dato più allarmante riguarda le giovani tra i 16 e i 24 anni. Rispetto alla rilevazione del 2014, la percentuale di coloro che riferiscono di aver subìto violenze fisiche o sessuali nei cinque anni precedenti l’intervista è salita dal 27,1% al 36,1%. L’incremento interessa soprattutto la violenza sessuale, passata dal 16,7% al 29,7%, mentre quella fisica è aumentata dal 16,6% al 17,9%. Analoga tendenza si riscontra tra le studentesse, per le quali la quota complessiva delle vittime è cresciuta dal 25,9% al 35,1%.

- Pubblicità -

Per quanto una maggiore consapevolezza degli abusi possa aver contribuito alla loro emersione statistica, la concentrazione dell’incremento tra le più giovani pone un serio interrogativo sulla capacità delle agenzie educative di incidere sui comportamenti. Durante l’adolescenza, il bisogno di appartenenza e di riconoscimento sociale può favorire l’assimilazione di modelli relazionali nei quali la sopraffazione acquista valore agli occhi del gruppo. La derisione di una ragazza che rifiuta un approccio, la diffusione non autorizzata di immagini intime e la banalizzazione delle molestie possono concorrere alla costruzione di un consenso collettivo intorno a condotte gravemente lesive della persona.

Ricondurre la violenza a una carenza di educazione emotiva rischia, tuttavia, di impoverire l’analisi del fenomeno. Il controllo delle frequentazioni, la sorveglianza digitale, la svalutazione personale e la pressione sessuale possono rispondere a una dinamica di dominio nella quale l’autore pretende di limitare progressivamente l’autonomia della vittima. L’alternanza tra manifestazioni affettive e intimidazioni può rendere difficile riconoscere la natura abusiva della relazione, mentre il timore delle ritorsioni e dell’esclusione sociale ostacola la richiesta di aiuto. È necessario intervenire anche sulla responsabilità di quanti assistono a tali comportamenti, li giustificano o contribuiscono a rafforzarli.

La dimensione economica della violenza merita altrettanta attenzione. Tra le donne che hanno o hanno avuto un partner, il 17,8% riferisce di aver sperimentato violenza psicologica e il 6,7% violenza economica. L’indisponibilità di risorse autonome, le difficoltà abitative e gli ostacoli alla prosecuzione degli studi o all’inserimento professionale possono ridurre concretamente la possibilità di sottrarsi a una relazione abusiva. Quando la violenza interviene durante gli anni della formazione, le sue conseguenze rischiano di compromettere le prospettive occupazionali e reddituali delle vittime, producendo svantaggi destinati a protrarsi nel tempo. A questi si aggiungono i costi sostenuti dalla collettività attraverso i servizi sanitari, assistenziali e giudiziari.

Significativo è anche il divario tra la diffusione del fenomeno e il ricorso agli strumenti di tutela. Tra le donne che hanno subìto violenza da un partner o da un ex partner nei cinque anni precedenti l’intervista, soltanto il 10,1% ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. È invece cresciuto il ricorso ai centri antiviolenza, passato dal 4,9% del 2014 all’8,2% del 2025. La disponibilità di strumenti giuridici di protezione deve essere accompagnata da condizioni psicologiche, economiche e sociali che ne rendano concretamente possibile l’utilizzo. In questo senso, la conoscenza delle implicazioni giuridiche del consenso e delle responsabilità derivanti dalle condotte abusive dovrebbe assumere maggiore rilevanza nella formazione scolastica.

L’incremento delle violenze riferite dalle studentesse, pur non identificando necessariamente la scuola come luogo delle aggressioni, investe direttamente la responsabilità del sistema educativo. Le iniziative promosse dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in collaborazione con INDIRE, costituiscono una base sulla quale sviluppare interventi più articolati. La partecipazione del personale scolastico alle attività formative, tuttavia, documenta la diffusione del progetto e non rappresenta, di per sé, una misura della sua efficacia sui comportamenti degli adolescenti.

Al Ministro Valditara si chiede di integrare gli interventi già avviati con un programma sperimentale di prevenzione precoce, protezione e continuità educativa, prevedendo rilevazioni anonime sul clima relazionale degli istituti e la costituzione di équipe territoriali multidisciplinari condivise tra più scuole. La presenza di professionalità specialistiche consentirebbe di affrontare tempestivamente le situazioni di rischio, senza attribuire ai docenti funzioni cliniche o investigative. Accanto alle indispensabili misure di protezione delle vittime e all’accertamento delle responsabilità, andrebbero predisposti percorsi specialistici rivolti agli adolescenti autori di condotte abusive, finalizzati a ridurre il rischio di reiterazione.

Una particolare garanzia dovrebbe essere riconosciuta alle studentesse che, a causa delle violenze subite, incontrano difficoltà nel proseguimento degli studi. Il sostegno psicologico, la personalizzazione temporanea del percorso didattico e l’accesso alle misure di assistenza economica disponibili possono contribuire a impedire che agli abusi si aggiunga uno svantaggio scolastico e professionale.

La sperimentazione dovrebbe essere accompagnata da una valutazione scientifica indipendente, con verifiche a distanza di dodici, ventiquattro e trentasei mesi e un’analisi del rapporto tra risorse investite, risultati educativi e costi sociali potenzialmente evitabili. I dati Istat, riferiti a un periodo precedente all’attuazione delle più recenti iniziative ministeriali, costituiscono un importante riferimento per la programmazione, ma non consentono ancora di giudicarne gli effetti.

La richiesta rivolta al Ministro Valditara è che i prossimi finanziamenti destinati alla prevenzione siano accompagnati da obiettivi misurabili e da una rendicontazione pubblica dei risultati. Una ragazza costretta ad abbandonare gli studi o a ridimensionare le proprie aspirazioni professionali a causa della violenza subisce un danno che le istituzioni hanno il dovere di prevenire. Anche la salvaguardia del suo futuro formativo ed economico deve diventare un criterio attraverso il quale valutare l’efficacia delle politiche scolastiche nazionali.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU