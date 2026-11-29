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Missione riscatto per il Catania di Emilio Longo che oggi pomeriggio alle 14.30 sfida al “Giuseppe Capozza” il Casarano di Luciano Zauri. La squadra siciliana vuole ritornare alla vittoria fuori casa che manca da un mese e mezzo, l’ultima volta proprio in Puglia contro l’Altamura per 0-3. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Casarano-Catania: la diretta della partita

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14.30 – Fischio d’inizio del match fra Casarano e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Casarano-Catania: le formazioni ufficiali

CASARANO (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Edoardo Gianquinto della sezione di Parma

ASSISTENTI: Il sig. Cristian Robilotta della sezione di Sala Consilina e il sig. Thomas Storgato della sezione di Castelfranco Veneto

QUARTO UOMO: Il sig. Bruno Spina della sezione di Barletta

FVS: Il sig. Daniele De Chirico della sezione di Molfetta

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Capozza di Casarano (LE) vale la sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.

Inoltre, il match Casarano-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.