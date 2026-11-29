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Con una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’Assemblea Regionale Siciliana, ai deputati regionali e al sindaco di Catania, Enrico Trantino, le associazioni che fanno parte del Comitato di Proposta per il Parco Territoriale Monte Po – Vallone Acquicella chiedono lo stanziamento di risorse economiche regionali per l’ampliamento del Parco.

Con riferimento alla Finanziaria regionale 2026/2027, con la quale il sindaco di Catania, avv. Enrico Trantino, ha inviato al Parlamento regionale una richiesta di 251 milioni di euro per la realizzazione di un Piano di Interventi per il territorio del Comune di Catania e della provincia, il Comitato chiede che venga avviato il secondo step del Parco.

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Il 3 luglio 2022 il Comitato di Proposta del Parco Territoriale Monte Po – Vallone Acquicella presentava all’Amministrazione comunale di Catania, e in particolare all’assessore all’Urbanistica, la proposta di un grande parco per Catania di circa 220 ettari, ampliando il Parco previsto dal Piano regolatore del 1969 (Piano Piccinato), che prevedeva per quella parte della città un Parco di circa 150 ettari.

Il Parco, oltre a fornire i preziosi e indispensabili servizi ecosistemici (ossigeno, sequestro della CO2, salute psicofisica, biodiversità, modifica del microclima locale, ecc.), aveva anche l’importantissima funzione di “unire” urbanisticamente la città storica-economica-commerciale-turistica ai quartieri più deboli dal punto di vista sociale, fungendo da cerniera e consentendo alla città di diventare un unico organismo, urbanistico e sociale, una città unica, in cui la parte sud (le cosiddette periferie) non fosse più separata dalla parte più grande della città.

Il Parco racchiude inoltre valori molto importanti per la città di Catania, con aspetti archeologici, storici, etnoantropologici e naturalistici, seguendo il corso del fiume Acquicella dalla collina di Monte Po fino al mare.

Il progetto è stato proposto dall’assessore all’Urbanistica della passata Amministrazione, avv. Enrico Trantino, oggi sindaco di Catania, per essere finanziato nell’ambito del PNRR e successivamente dei Piani Urbani Integrati, ottenendo un finanziamento di 15 milioni di euro per realizzare i primi 28 ettari.

Con delibera n. 141 del 30 luglio 2026, la Giunta del Comune di Catania ha approvato il progetto esecutivo per il primo step di 28 ettari del Parco di Monte Po, dei 220 ettari richiesti dal Comitato, i cui lavori sono attualmente in corso (Fig. 1).

Il Comitato chiede di ampliare il Parco sugli ulteriori terreni attualmente disponibili, per circa 20 ettari, già in parte di proprietà del Comune di Catania, che comprendono le aree a nord e a sud di viale Carmelo Rosano, le aree fra detto viale in sponda sinistra e in sponda destra del Vallone Acquicella, il complesso dell’ex Comando dei Vigili Urbani in via G. Ungaretti, incluse tutte le aree a parcheggio limitrofe (Fig. 2).

Si propone di realizzare anche un percorso di collegamento fra le aree collinari in cui si sta realizzando il primo step e la nuova area.

Le associazioni fanno presente che l’area per la quale si propone l’ampliamento è già prevista come Parco urbano nel PRG di Catania del 1964 ed è confermata come Parco urbano anche nel Documento preliminare per il PUG di Catania, pubblicato il 19 novembre 2026.

«Chiediamo che venga destinata a tale opera, la somma di 25 M€ per tenere conto dell’acquisto e della realizzazione delle infrastrutture leggere (percorsi pedonali, aree vita, sentieri di collegamento, adeguamento parcheggi esistenti ecc.) per attrezzare le dette aree, e della necessità di rigenerare alcuni locali esistenti già adibiti ad ex Comando dei Vigili Urbani», si legge nella lettera, datata 27 novembre 2026, con la quale il Comitato auspica l’accoglimento della proposta da parte delle istituzioni.

Le associazioni che fanno parte del Comitato:

Lipu sez. Catania OdV, WWF Sicilia Nord Orientale OdV, Italia Nostra APS sez. Catania, Associazione Idrotecnica Italiana ETS Sez. Sicilia Orientale, Club Alpino Italiano Sez. Catania, Ente Fauna Siciliana OdV, Osservatorio per le politiche urbane e Territoriali, Ass. Governo di Lei, Comitato Antico Corso APS/ETS, Sunia Catania, SiciliAntica sez. Catania, Argo Catania, Cittainsieme, Associazione Ex Allievi Don Bosco-Periferie Vive Catania, Lions club Catania Gioeni, Rete Piattaforma per Librino.