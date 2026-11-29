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CATANIA – Il paesaggio non è una realtà immobile, ma un patrimonio vivo, che si trasforma insieme alle comunità che lo abitano. La nuova sfida della pianificazione urbanistica è quella di tutelarne l’identità e i valori, accompagnando al tempo stesso i cambiamenti necessari alla crescita e allo sviluppo del territorio. Un tema complesso, che mette al centro il delicato rapporto tra Piano Urbanistico Generale (PUG) e pianificazione paesaggistica, fulcro dell’incontro promosso dall’Ordine e dalla Fondazione degli Architetti PPC di Catania. Elementi chiave dovranno essere le competenze e la presenza di «uffici tecnici adeguati, strutture organizzative e di governo in grado di valorizzare pienamente le risorse culturali, paesaggistiche e ambientali presenti nell’Isola – esordisce il deputato Anthony Barbagallo – sarà necessario individuare procedure più semplici ed efficaci, capaci di garantire il rispetto dei vincoli e, allo stesso tempo, di rendere concreta e tempestiva l’attività di pianificazione».

Una riflessione che dà all’incontro un carattere che va oltre la dimensione locale: «L’argomento non interessa solo la città di Catania, perché la pianificazione urbanistica, la trasformazione del territorio e la tutela del paesaggio riguardano l’intera regione – commenta il presidente della categoria etnea Alessandro Amaro – uno scenario in cui tecnici e istituzioni devono cooperare nell’interesse dello sviluppo e della qualità del territorio». Due le parole chiave per la presidente della Fondazione, Melania Guarrera: conoscere e riconoscere. «L’approccio al territorio non può basarsi su una competenza generica, ma richiede professionalità specifiche, capaci di analizzarlo in tutte le sue sfaccettature e di valutarne i valori e le fragilità».

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La sinergia auspicata dai professionisti si è tradotta in un impegno concreto da parte della Regione Siciliana. Dal momento dell’adozione della legge 19/2020, «la Regione ha fatto molto per sostenere i Comuni nella redazione del PUG – dichiara il capo di Gabinetto dell’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Alberto Cardillo – per rendere efficace quanto fatto finora occorre un raccordo continuo e soprattutto proficuo tra Governo regionale, Soprintendenze ed enti comunali. Pianificazione urbanistica e paesaggistica non possono procedere su binari separati, né essere considerate ambiti contrapposti: devono dialogare e integrarsi, contribuendo alla costruzione di una strategia complessiva per il governo del territorio».

Proprio sul tema del coordinamento istituzionale si sono soffermati Maurizio Spina (architetto e prof. di Tecnica e Pianificazione Urbanistica Unict) e l’architetto Luigi Longhitano (moderatore dell’evento), richiamando l’attenzione sulla necessità di rafforzare il dialogo tra l’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, cui fa capo la pianificazione urbanistica, e quello dei Beni culturali, competente per la pianificazione paesaggistica. Due ambiti che devono necessariamente confrontarsi e procedere in maniera coordinata, affinché PUG e Piano paesaggistico possano concorrere a un progetto unitario di sviluppo sostenibile. L’attenzione si è concentrata anche sul mare e sulle sue risorse, parte integrante del patrimonio territoriale: in una regione insulare come la Sicilia, la pianificazione non può fermarsi alla linea di costa. Oltre al confronto tra gli organi di governo, risulta cruciale anche l’effettiva integrazione degli strumenti urbanistici con quelli sovraordinati, per verificarne la coerenza e individuare le possibili direttrici di sviluppo. Un punto su cui si è soffermato il direttore dell’ufficio Urbanistico e Gestione del Territorio del Comune di Catania, Biagio Bisignani, il cui intervento ha approfondito quanto emerso nella tavola rotonda, confermando l’esigenza di un quadro normativo e applicativo chiaro per professionisti e cittadini. A completare gli interventi Anna Sergi (funzionaria della Soprintendenza e responsabile del Piano Paesaggistico di Catania), gli ingegneri urbanisti Sonia Grasso e Maurizio Erbicella, Lucio Fresta (avvocato e consulente dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana) e l’avvocato Giampiero Trizzino, intervenuto in qualità di ex presidente della IV Commissione Territorio e Ambiente dell’ARS e tra i promotori della legge per la redazione del PUG. Le relazioni hanno acceso i riflettori sulla necessità di trovare un equilibrio tra conservazione e sviluppo, tra salvaguardia delle peculiarità locali ed esigenze della società. Un equilibrio nel quale assume un ruolo di primo piano il contributo delle professionalità, chiamate a interpretare le caratteristiche, le potenzialità e le fragilità dei territori. Non ingessare, dunque, ma trasformare, attraverso una visione comune, regole chiare e una conoscenza approfondita del territorio, preservandolo e valorizzandolo. L’auspicio – concludono gli architetti etnei – è che questa giornata non rimanga un mero momento di confronto, ma possa rappresentare l’inizio di un percorso istituzionale e legislativo che conduca alla definizione di un disegno di legge capace di superare le attuali discrepanze tra pianificazione urbanistica e paesaggistica, restituendo coerenza e certezza normativa ai professionisti, alle amministrazioni e ai cittadini.