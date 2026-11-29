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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), a seguito di un’indagine conoscitiva condotta attraverso le segnalazioni pervenute dal personale docente, esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate dagli studenti nel sostenere gli attuali ritmi dell’insegnamento. Secondo le testimonianze raccolte, la maggior parte degli alunni cui si riferiscono le segnalazioni lamenta un’eccessiva rapidità nello svolgimento delle programmazioni, un gravoso impegno nello studio domestico e notevoli difficoltà nell’affrontare interrogazioni e prove scritte, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche.

Gli interventi del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sulla distribuzione dei compiti e delle verifiche hanno affrontato importanti criticità organizzative. Le segnalazioni raccolte sollevano, tuttavia, una questione ulteriore: quanto del sovraccarico lamentato dagli studenti dipende dalle richieste della scuola, quanto dalle difficoltà di apprendimento accumulate e quanto dall’organizzazione della loro vita extrascolastica?

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La distinzione non è irrilevante. Allenamenti, impegni agonistici, palestra, videogiochi e social network, pur nella profonda diversità del loro valore educativo, concorrono a impegnare il tempo disponibile. Il problema non consiste nella pluralità degli interessi, ma nella possibilità che lo studio venga sistematicamente subordinato ad altre occupazioni. Le famiglie non possono chiedere alla scuola di compensare, attraverso una riduzione delle richieste, scelte organizzative che finiscono per compromettere la regolarità dell’impegno intellettuale.

Andrebbe inoltre indagata la differenza tra il tempo impiegato nello studio e quello effettivamente dedicato all’elaborazione dei contenuti. Un’attività continuamente interrotta dalle sollecitazioni digitali può prolungarsi ben oltre il necessario, producendo affaticamento senza un corrispondente progresso nella preparazione. La percezione del sovraccarico, pertanto, non dovrebbe essere assunta come unico criterio per giudicare la congruità del lavoro assegnato.

Sul versante dell’insegnamento emerge una criticità altrettanto insidiosa. Nelle discipline tecnico-scientifiche, procedere nella trattazione degli argomenti senza un adeguato consolidamento dei prerequisiti può generare una sorta di debito cognitivo. Lo studente si trova ad affrontare contenuti progressivamente più complessi disponendo di strumenti concettuali insufficienti. Il tempo necessario allo studio aumenta, mentre diminuisce la possibilità di procedere autonomamente. In tali circostanze, il sovraccarico domestico può rappresentare il costo differito di un apprendimento incompiuto.

Le conseguenze psicologiche di questa dinamica possono incidere anche sulle successive scelte formative. Un adolescente che sperimenta ripetutamente l’insuccesso può finire per attribuire a una presunta incapacità intellettuale difficoltà maturate in circostanze specifiche. Il rischio è che alcune vocazioni scientifiche vengano abbandonate prima ancora di essersi potute manifestare. Si tratta di una possibile perdita di potenziale culturale e professionale che le ordinarie rilevazioni del rendimento non sono necessariamente in grado di intercettare.

Anche il ricorso alle ripetizioni private assume un significato particolare quando diventa necessario per sostenere il ritmo ordinario delle lezioni. In questo caso, la possibilità di recuperare le lacune dipende anche dalle risorse economiche familiari, con evidenti implicazioni per una valutazione che intenda valorizzare autenticamente il merito.

La tutela dell’autonomia professionale degli insegnanti richiede che si tenga conto della numerosità delle classi, della disomogeneità dei livelli di partenza e delle risorse disponibili per il recupero. Quando, però, le insufficienze interessano una parte considerevole della classe e si ripetono nel tempo, diventa necessario accertarne le ragioni prima di proseguire nella trattazione di contenuti che presuppongono conoscenze non ancora consolidate.

Al Ministro Giuseppe Valditara il CNDDU propone di avviare, con il supporto scientifico dell’INVALSI e degli istituti nazionali di ricerca, una sperimentazione sulla congruità del lavoro scolastico. In un campione rappresentativo di istituti si potrebbero confrontare i tempi di esecuzione dei compiti stimati dagli insegnanti con quelli dichiarati dagli studenti, considerando i livelli di preparazione iniziale, le modalità di studio, gli impegni extrascolastici e il ricorso al sostegno privato. Verifiche mirate sul consolidamento delle conoscenze permetterebbero di esaminare il rapporto tra l’impegno richiesto e i progressi effettivamente conseguiti. Gli esiti della sperimentazione potrebbero offrire ai docenti strumenti utili per orientare le proprie scelte, senza introdurre limiti quantitativi generalizzati o ulteriori aggravi burocratici.

La finalità non è stabilire per via amministrativa quanto debba studiare un adolescente, ma riconoscere tempestivamente le situazioni nelle quali lo sforzo richiesto non produce risultati proporzionati. Una politica scolastica orientata al merito dovrebbe evitare due errori: alleggerire il lavoro di chi non si applica adeguatamente e continuare ad aumentare quello di chi, pur impegnandosi, non dispone ancora degli strumenti per apprendere. Confondere queste due condizioni significa adottare risposte educative opposte a quelle di cui gli studenti hanno realmente bisogno.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU