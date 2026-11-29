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“Il grido di allarme dell’Ance Sicilia sulle conseguenze del caro materiali e sui ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può e non deve rimanere inascoltato”. Lo dice Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, che spiega: “I dati esposti delineano un quadro estremamente preoccupante: 755 cantieri a rischio in Sicilia, di cui 477 relativi a opere pubbliche finanziate dagli enti locali (63,2%) ed è rispetto a queste ultime che si può intervenire immediatamente. Ma sarebbe un grave errore circoscrivere la portata di questa emergenza al solo settore delle costruzioni”.

Gli fa eco Salvo Carnevale, segretario della Fillea Cgil Sicilia: “Un’attenta analisi delle interdipendenze settoriali consente di comprendere come una crisi delle imprese edili rischi di determinare un vero e proprio effetto valanga sull’intera economia siciliana, con pesantissime ricadute economiche, sociali e occupazionali. Le costruzioni, infatti, rappresentano uno dei settori a più elevata capacità di attivazione delle altre filiere produttive, con una quota che arriva al 94%. Non solo. Circa il 70% del valore della sua produzione è costituito dall’acquisto di beni e servizi intermedi, prevalentemente di produzione nazionale quasi tutte nelle aree a ridosso del cantiere. Basti pensare che, secondo le stime del moltiplicatore economico settoriale, un investimento di 1.000 milioni di euro nelle costruzioni genera una ricaduta complessiva sul sistema economico di circa 3.374 milioni di euro, di cui:

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• 1.000 milioni nel comparto delle costruzioni;

• 1.013 milioni nei settori direttamente e indirettamente collegati all’edilizia;

• 1.361 milioni nei settori attivati dal moltiplicatore della spesa delle famiglie.

Sul versante occupazionale, inoltre, ogni dieci nuovi posti di lavoro nelle costruzioni ne generano poco più di tre nei settori produttivi collegati”.

“Così, quello che nelle fasi espansive rappresenta un formidabile moltiplicatore della crescita economica e occupazionale – ancora Pistorio – rischia oggi di trasformarsi in un altrettanto potente moltiplicatore della crisi, gettando nel baratro le industrie dei materiali e dei manufatti per l’edilizia, le imprese impiantistiche, i trasporti, i servizi tecnici e professionali e, attraverso la contrazione dei redditi e dei consumi delle famiglie, anche il commercio e il terziario. Un effetto domino che, in un sistema economico strutturalmente fragile come quello siciliano, rischia di assumere dimensioni difficilmente governabili.

È per questo che sarebbe economicamente miope, socialmente irresponsabile e politicamente inaccettabile mantenere congelate eventuali risorse finanziarie disponibili per utilizzarle in prossimità delle scadenze elettorali. Le risorse, laddove disponibili, devono essere mobilitate immediatamente. I tempi dell’economia reale non possono essere subordinati ai tempi del consenso elettorale. Una risorsa finanziaria utilizzata oggi può salvare un’impresa, garantire la continuità produttiva di un cantiere, tutelare l’occupazione e consentire il completamento di un’opera pubblica. La stessa risorsa, utilizzata tardivamente, potrebbe non essere più sufficiente a ricostruire un tessuto imprenditoriale e occupazionale ormai compromesso. Per queste ragioni, riteniamo necessario raccogliere il grido di allarme dell’Ance Sicilia e riteniamo che bisogna attivarsi per chiedere un urgente incontro con la presidenza della Regione Siciliana, coinvolgendo le rappresentanze imprenditoriali e sindacali, per individuare le risorse disponibili, accelerare i pagamenti dovuti alle imprese e definire strumenti di intervento immediatamente operativi”.

Carnevale non ha dubbi: “Occorre intervenire prima che la crisi di liquidità si trasformi in una crisi di solvibilità, prima che le difficoltà delle singole imprese determinino fallimenti a catena, prima che il blocco dei cantieri trascini la Sicilia verso un baratro occupazionale e prima che gli investimenti infrastrutturali si trasformino nell’ennesima lunga sequenza di opere incompiute, soprattutto per quanto riguarda la viabilità secondaria. Non si tratta semplicemente di sostenere il settore delle costruzioni, ma di scongiurare il tracollo del sistema industriale locale, salvaguardare l’intero tessuto produttivo siciliano, tutelare l’occupazione e il reddito delle famiglie e non compromettere le prospettive di sviluppo dell’Isola”.

“Il costo economico e sociale dell’inazione – conclude Pistorio – rischia di essere enormemente superiore al costo di un intervento tempestivo e la Sicilia non può permettersi di aspettare”.