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ENNA – Una rimodulazione delle risorse finanziarie da 117 milioni di euro per garantire la copertura dei progetti dei Comuni siciliani in materia di efficientamento energetico e illuminazione pubblica e quasi 5 milioni per la progettazione delle interconnessioni idriche tra le dighe Ancipa e Pozzillo e tra Villarosa e Olivo. Sono gli investimenti illustrati dall’assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, intervenuto oggi (28 novembre) alla seconda giornata dell’Assise regionale degli Ingegneri di Sicilia, all’Università Kore di Enna. Risorse che pongono al centro il ruolo delle professioni tecniche nella progettazione e nella riqualificazione delle infrastrutture dell’Isola. «Proprio ieri il mio assessorato ha avviato una rimodulazione delle risorse finanziarie. Gli ingegneri giocano un ruolo sempre più importante nella progettazione e nella riqualificazione del nostro territorio».

La disponibilità di risorse e la capacità degli enti locali di tradurle in progetti cantierabili sono tra le priorità della Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia. «Il principale risultato di questi quattro anni di mandato è il costante dialogo con la Regione e con la politica siciliana – sottolinea il presidente della Consulta Fabio Corvo – Un percorso che si è aperto con il recepimento del Codice dei contratti pubblici e con le modifiche ottenute a vantaggio dei tecnici siciliani e che si chiude con le nuove proposte consegnate al presidente Galvagno: equo compenso, certezza dei pagamenti, fondi di rotazione per finanziare la sicurezza sismica, cultura della prevenzione e sicurezza dei lavoratori, risorse per consentire anche agli enti locali di minori dimensioni di programmare adeguatamente la progettazione. A questo si aggiunge la Long List regionale dei tecnici esperti, che rappresenta un prototipo di collaborazione tra pubblico e privato, in un’ottica di sussidiarietà».

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Intelligenza artificiale, sicurezza stradale e riduzione dei costi di manutenzione sono stati i temi della lectio magistralis di Giovanni Tesoriere, professore emerito dell’Università Kore di Enna: «L’intelligenza artificiale cambia sostanzialmente il modo di affrontare la progettazione e, soprattutto, la gestione delle infrastrutture di trasporto. Consente agli ingegneri di avere un maggiore controllo sulla sicurezza e sulla manutenzione stradale, migliorando l’efficienza delle infrastrutture. In Sicilia, soprattutto nelle aree interne, caratterizzate da una viabilità particolarmente tortuosa, l’AI permetterà di ottimizzare i costi di manutenzione di una rete stradale secondaria, ma fondamentale per l’accessibilità del territorio».

La velocità della trasformazione tecnologica pone nuove sfide anche al sistema universitario. «Ciò che colpisce non è tanto il cambiamento, quanto la sua rapidità, alla quale non siamo abituati e non siamo ancora preparati – afferma il rettore dell’Università di Catania Enrico Foti – Stiamo adeguando i nostri corsi e costruendo nuovi modelli formativi, anche attraverso la Fondazione Siciliae Studium Generale 1434, istituita insieme a grandi imprese, per offrire una formazione più specifica, immediata e rispondente alle esigenze del mercato».

«L’intelligenza artificiale è una grande opportunità, ma anche una sfida per la professione e per la formazione universitaria – aggiunge il direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore Francesco Castelli – Stiamo lavorando per introdurne le applicazioni nei corsi universitari, ma questo presuppone un’adeguata formazione del corpo docente, che deve saper trasferire agli studenti non soltanto le opportunità, ma anche la consapevolezza dei rischi legati a un utilizzo non adeguatamente controllato di questi strumenti».

Ad aprire i lavori della seconda giornata, insieme a Colianni, Corvo, Foti e Castelli, sono stati Tiziana Arena, assessora ai Lavori pubblici, all’Urbanistica e alla Viabilità del Comune di Enna; Marco Perpignano, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Enna; Antonino Cammarata, presidente dell’ATI del Libero Consorzio di Enna; Giuseppe Margiotta, segretario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Mauro Scaccianoce, presidente dell’Assemblea dei presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.

Dopo la tavola rotonda con Enrico Lombardo, Rosario Grasso, Fabio Corvo e Marco Perpignano, a chiudere i lavori è stata l’assemblea della Consulta regionale, con la relazione programmatica del presidente Corvo, la relazione del tesoriere Grasso e gli adempimenti di bilancio.