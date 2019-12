Aci Trezza, oratorio gremito per la tombola della Confraternita San Giovanni Battista

CATANIA – In un Oratorio come sempre gremito, si è tenuta ieri ad Aci Trezza la tradizionale tombola organizzata dalla Confraternita San Giovanni Battista, guidata dal presidente Giovanni Valastro. Divertimento e numerosi premi in palio hanno caratterizzato l’atteso evento che, con le sue tre giocate principali e l’estrazione finale offerta dai commercianti locali e dagli operatori del Mercato ittico, ha catalizzato l’attenzione di grandi e piccoli per tutta la serata.

Nel pomeriggio in chiesa madre, invece, i confratelli hanno animato la santa messa della novena di Natale, celebrata dal parroco don Carmelo Torrisi, particolarmente partecipata dalla comunità trezzota. L’occasione è stata anche propizia per presentare ufficialmente il calendario 2020 della Confraternita, con gli appuntamenti principali della Parrocchia San Giovanni Battista, che è già in distribuzione gratuita in sagrestia. In quest’edizione, nelle varie pagine ci sono in particolare interessanti immagini di dipinti sulla vita del Battista di Andrea Sacchi che si trovano nella Camera dell’udienza Galleriola dei Palazzi apostolici vaticani, gentilmente concesse dal direttore del Reparto collezioni storiche dei Musei vaticani e del Museo del tesoro lateranense, il trezzoto Sandro Barbagallo.

Infine, in copertina e nel retro, è possibile ammirare anche alcune fotografie di Alessandro Sorbello, Massimo Vittorio, Salvo Puccio, Filippo Russo e Giuseppe Buzzurro che caratterizzano le attività 2019 della Confraternita trezzota.