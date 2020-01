Acireale, l’11 gennaio il Verdi Opera Gala con il Coro Lirico Siciliano e Daniela Schillaci

ACIREALE – Prosegue con grande successo la Stagione Concertistica presso la Basilica di S. Sebastiano in Acireale, organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana in sinergia con il Coro Lirico Siciliano, con uno degli appuntamenti più attesi:il Verdi Opera Gala, un omaggio in musica al compositore che ha incarnato l’ideale del grande teatro e dei più sublimi sentimenti umani, colui che è riuscito a portare la voce umana alle più alte vette di funambolismo, regalandoci pagine davvero magnifiche e impervie che regalano al pubblico sempre emozioni forti. Lo spettacolo si terrà sabato 11 gennaio e parte del ricavato sarà devoluto per la salvaguardia del monumento artistico.

Giuseppe Verdi è senza ombra di dubbio il più popolare compositore operistico della storia e il Coro Lirico Siciliano ne è, da anni, uno dei maggiori interpreti a livello internazionale.

Alcune tra le più belle pagine dei massimi capolavori scritti dal Cigno di Busseto saranno interpretati dalle magnifiche voci che compongono il complesso corale siciliano diretto dal suo Maestro del Coro stabile, Francesco Costa con la speciale partecipazione del soprano Daniela Schillaci.

Nella prima parte sarà eseguito il celebre Stabat Mater, composizione unica per bellezza, fraseggio, modernità e sentimento.

Nella seconda parte, le struggenti melodie dei più appassionati e immortali cori tratti da Nabucco, I Lombardi alla Prima Crociata, Macbeth, Il Trovatore, La Traviata, La Forza del Destino, Aida e Otello.

Una serata di musica ma anche di emozioni grazie alle eterne e sublimi melodie con cui Giuseppe Verdi ha incarnato le passioni, gli amori e la forza del sentimento.