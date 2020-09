Acli Catania, domenica il congresso provinciale all’Hotel Nettuno

CATANIA – Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, riparte la stagione congressuale delle Acli su tutto il territorio nazionale e domenica 6 settembre 2020, alle ore 16.00 presso l’Hotel Nettuno di Catania (Via Ruggero di Lauria 121), si celebrerà il 26° Congresso provinciale delle Acli di Catania dal titolo “Nuove prospettive per la società di domani”.

Il congresso è il percorso più importante della democrazia interna dell’Associazione e la sua celebrazione costituisce il momento conclusivo di un cammino partecipato che coinvolgerà le socie ed i soci che animano i vari circoli delle Acli presenti sul territorio provinciale.

Sarà un momento di dibattito e di confronto sul futuro dell’Associazione, che da anni opera nel territorio catanese, e di riflessione al fine di analizzare con un approccio propositivo le problematiche della società odierna.

Durante il congresso provinciale, verrà eletto il Consiglio provinciale per il periodo 2020-2024 che a sua volta eleggerà il presidente provinciale.

“L’incontro di domenica – afferma il presidente delle Acli di Catania Agata Aiello – oltre che per rinnovare i membri del Consiglio provinciale, sarà l’occasione per un dibattito proficuo su quanto sia ancora possibile fare per sanare le evidenti fratture e i divari esistenti attualmente all’interno della nostra Comunità”. “Sono innumerevoli – conclude il presidente Aiello – le fragilità emerse soprattutto negli ultimi mesi, bisogna quindi capire in che modo sarà possibile andare incontro alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni della Comunità”.

Il programma del Congresso

ore 16.00 Riflessione spirituale

ore 16.15 Apertura lavori e adempimenti congressuali

ore 16.30 Relazione del Presidente provinciale Agata Aiello

ore 17.00 Saluti istituzionali

ore 18.00 Apertura del dibattito congressuale