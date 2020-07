Al via alle Ciminiere “Catania 2020”: il futuro riparte dall’ambiente

CATANIA – Verrà inaugurato domani 16 luglio, alle ore 9:30, alla presenza delle istituzioni e dei protagonisti della manifestazione, il primo evento fieristico internazionale post lockdown in Italia sui temi ambientali, e primo evento in generale al Sud. Fino al 18 luglio, presso il centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, si terrà “Catania 2020 Ambiente e ambienti”, il Salone che ospiterà contestualmente la dodicesima edizione del Progetto Comfort e la seconda edizione di EcoMed – Green Expo del Mediterraneo.

Rifiuti, acqua, energia (per ciò che concerne EcoMed, piano terra), e ecoarchitettura, rigenerazione, mobilità (per quanto riguarda Progetto Comfort, primo piano) saranno i focus attorno ai quali verterà la manifestazione. Nello specifico, le porte di Ecomed si apriranno a quanti (enti, aziende, professionisti) si occupano di servizi come la gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti, del Ciclo Integrato dell’Acqua, di tecnologie per la produzione di energia, di bonifiche, di protezione dell’ambiente marino e terrestre, di innovazione tecnologica e di molto altro che riguarda i settori conosciuti come “servizi pubblici”. Il Progetto Comfort sarà dedicato, invece, a quanti si occupano di costruzioni, demolizioni, recupero, rigenerazione e riqualificazione degli edifici, di risparmio ed efficienza energetica, protezione sismica, domotica, controllo e sicurezza, mobilità, benessere negli habitat sanitari, gestione dell’aria, comparto igienico-sanitario, ecc.

Oltre 150 espositori e corner per attività B2B, 22 convegni sui focus specialistici promossi dai Comitati Tecnici, tavole rotonde e workshop specialistici organizzati dalle aziende, 3 conferenze tematiche a dimensione ambientale globale, numerose iniziative sociali sull’ambiente e sugli ambienti, eventi collaterali, “Catania 2020” sarà per tre giorni il centro nevralgico per le nuove sfide aperte dalla green e circular economy, anticipando le tendenze e le tecnologie in arrivo sul mercato e le soluzioni più avanzate. Durante la tre giorni, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, ordini professionali, aziende espositrici, stakeholders, professionisti e operatori dei diversi settori coinvolti avranno la possibilità di approfondire le nuove tendenze e le soluzioni tecnologicamente più innovative da applicare ai diversi comparti, nonché istaurare rapporti per condividere le best practices e costruire una rete capace di mettere a fattor comune esperienze e progetti.

La tre giorni catanese ospiterà poi le “Giornate dell’Energia”, organizzate nel quadro delle attività istituzionali del Dipartimento Regionale dell’Energia della Regione Siciliana nell’ambito di un progetto triennale che ha come finalità quella di guidare gli operatori pubblici e privati verso la transizione energetica. Durante la manifestazione verranno organizzati momenti di scambio e confronto tra tutti gli attori responsabili delle attività connesse alla gestione delle problematiche energetiche.

L’evento sarà anche scenario venerdì 17 per “Sicilia Virtuosa”, la manifestazione durante la quale verranno premiati 243 Comuni (su 390 dell’isola) che hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata superiore al 50%. Queste amministrazioni rappresentano la Sicilia virtuosa impegnata sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare.

“Catania 2020”, patrocinato dalla Regione Siciliana, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, della Città Metropolitana di Catania, e del Comune di Catania, è organizzato da Amazing Srl (http://www.amazingsrl.it).