“Ama oltre le distanze”, il canto di speranza dell’Oratorio di Biancavilla

BIANCAVILLA – “La misura dell’Amore è amare senza misura”. Con questa citazione il Prevosto Parroco della Basilica Collegiata Santuario “S. Maria dell’Elemosina” di Biancavilla, don Agrippino Salerno, conclude il video musicale che contiene il canto “Ama oltre le distanze” composto dai giovani dell’oratorio “Don Pino Puglisi”, che conta centinaia di ragazzi.

In tempo di Covid19, i giovani dell’Oratorio si sono riuniti via web per dare un augurio a non perdere mai la speranza, a non fermarsi, ma andare avanti superando le distanze fisiche: “Stiamo scoprendo in questo periodo cosa significa veramente “Amare”: non ci sono abbracci, non ci sono contatti fisici… ma l’Amore va oltre. E noi Cristiani siamo chiamati ad un Amore più grande: quello che viene da Cristo Risorto”.