Amt: potenziate le linee per il mare

CATANIA – L’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania anche quest’anno potenzia le linee degli autobus diretti al mare, sia sul litorale della Plaia sia sul litorale della scogliera.

La linea D che fa servizio verso i lidi della Plaia ha a disposizione 4 vetture in più, personalizzate con simpatiche livree decorate, con frequenze di 15 minuti; la linea 935 è prolungata così da unirsi alla linea 534 e servire ancora meglio i bagnanti della parte rocciosa della costa etnea.

Gli autobus, tutti di ultima generazione, accompagneranno così catanesi e turisti dal centro storico alle spiagge libere e ai lidi.

“Il capolinea sarà in piazza Borsellino da dove i mezzi proseguiranno lungo un percorso che toccherà tutti i lidi della Plaia – ha spiegato il presidente Bellavia-. Si tratta di navette veloci che hanno una frequenza maggiore e una marcata riconoscibilità grazie alle livree colorate, per dare un servizio non solo ai catanesi ma anche ai turisti. Inoltre -conclude il presidente- per incentivare l’uso del mezzo pubblico, come lo scorso anno, offriamo ai viaggiatori la possibilità di acquistare i biglietti direttamente nei lidi e diamo ai nostri abbonati e a coloro che sono in possesso dei titoli di viaggio, l’opportunità di avere agevolazioni di ingresso negli stabilimenti balneari”.