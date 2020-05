Aperture domenicali, la CIFA le ritiene necessarie per far ripartire l’economia di Catania

CATANIA – “Le aperture domenicali disposte dalla nuova ordinanza sindacale sono un chiaro segnale che Catania ha voglia di ripartire. Nessuno dimentica che ancora c’è una emergenza sanitaria in atto ma non dobbiamo dimenticare che essa è accompagnata da una emergenza economica di proporzioni abnormi. E non possiamo più permetterci di affogare alla deriva ma dobbiamo nuotare verso riva per salvare l’economia e il commercio. Rispettando le regole sanitarie che ci vengono consigliate”.

A dichiararlo è il segretario provinciale della CIFA Gaetano Benincasa.

Proprio in queste ore, infatti, è arrivata la nuova disposizione della giunta comunale etnea per volere del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore al commercio Ludovico Balsamo che autorizza i negozi a poter rimanere aperti la domenica e nei giorni festivi (a eccezioni di supermercati e outlet).

“Molti commercianti sono in crisi quindi dobbiamo consentire loro di potersi riprendere e le aperture domenicali possono essere un ulteriore aiuto. La gente pian piano ritorna a vivere la città, a fare una passeggiata e a comprare ciò di cui ha bisogno. Poterlo fare anche nei giorni festivi è sicuramente una possibilità in più. Ai detrattori che in questo momento puntano il dito contro questa scelta vogliamo ricordare che l’economia di questa città si basa per lo più sulle piccole e medie imprese del commercio e aiutare questi imprenditori significa aiutare l’intera città. Non vuol dire che ci debbano essere aperture incontrollate o regole personalizzate ma solo speranza in un periodo assai nebuloso”.

La CIFA ricorda che andare in un negozio può significare anche decidere di rimanere in centro e consumare una bibita o un pasto e questo rimette in moto un processo economico di cui ha bisogno la città.

“Servono regole per le aperture, questo è fuor di dubbio, ma dobbiamo ripartire”, conclude Benincasa