Arrestato parcheggiatore abusivo violento

CATANIA – Grazie ad alcune segnalazioni arrivate alla sala operativa della Polizia è stato arrestato un parcheggiatore abusivo molesto. Proprio ieri pomeriggio, dopo una segnalazione, una volante si è recata in Piazza Mancini Battaglia: tempestivamente giunta sul posto, la pattuglia ha individuato il soggetto, un uomo corpulento e molto alto, di origini straniere, che si stava allontanando dal luogo segnalato camminando in direzione del centro cittadino.

Dopo svariati tentativi volti ad avvicinarlo per consentirne una compiuta identificazione, gli operatori di Polizia sono stati selvaggiamente aggrediti dall’uomo, colto da un’improvvisa reazione violenta, manifestatasi in continui calci e pugni, morsi e sputi.

Subito sono giunte sul posto altre pattuglie in ausilio, coordinate dal sottoufficiale istruttore delle tecniche operative, il cui contributo ha permesso il definitivo contenimento del soggetto e l’azionamento della pistola ad impulsi elettrici. Altri operatori di Polizia, infine, sono riusciti ad immobilizzare il soggetto, che nel frattempo continuava a rivolgere a tutti i presenti sputi ed insulti di ogni genere, nel corso del difficile intervento di Polizia che è proseguito all’ospedale Cannizzaro, dove lo straniero veniva è stato sedato e compiutamente identificato da personale della Polizia Scientifica.

A seguito delle formalità di rito, AKOABUE Innocent, nato in ZIMBAWE in data 27.09.88, con innumerevoli precedenti di Polizia e ben tre espulsioni dal territorio italiano, è stato denunciato in stato di arresto per i reati di resistenza a P.U., tentata rapina, reingresso illegale all’interno della Stato italiano e lesioni aggravate nei confronti di due operatori di Polizia, dimessi dall’ospedale Garibaldi Centro rispettivamente con prognosi di 8 e 30 giorni, a causa di ferite lacero contuse e, nel caso più grave, della rottura di un dito della mano sinistra.

Il Questore ha ricevuto i dipendenti per ringraziarli della professionalità e dell’equilibrio dimostrato nell’intervento, ribadendo l’importanza che la Polizia di Stato intervenga nei confronti di coloro che con le loro azioni di illegalità anche diffusa cercano di appropriarsi del territorio. Nessuna zona franca può essere tollerata.