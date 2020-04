Arte e solidarietà, Gammazita lancia asta di beneficenza per i quartieri popolari

CATANIA – Pittori, fotografi, illustratori e creativi di ogni sorta si sono uniti guidati da un unico proposito: aiutare le famiglie bisognose dei quartieri popolari di Catania attraverso la solidarietà.



Per questo motivo, lunedì 20 aprile, è stata lanciata dall’associazione culturale Gammazita in collaborazione con le Brigate Volontarie per l’Emergenza l’iniziativa “L’Arte della Resistenza”, l’asta di beneficenza che racchiude le opere di artisti di tutta Italia che hanno scelto di donare quadri, foto e manufatti per contribuire ad arginare la fame nelle aree più a rischio del centro storico etneo. A partire da martedì 28 aprile sarà possibile aggiudicarsi le opere: basterà seguire e commentare sulla pagina facebook dell’associazione sotto le foto che verranno pubblicate. L’1 maggio si scopriranno i vincitori l’intero ricavato verrà devoluto agli abitanti a rischio.

La scelta di lanciare l’asta a cavallo della settimana del 25 aprile non è casuale: infatti, la parola Resistenza assume un duplice significato in cui la Solidarietà è protagonista. Oggi più che mai è fondamentale lottare insieme, affrontare i momenti di difficoltà restando uniti spinti dal forte senso di comunità e umanità nei confronti di chi, adesso, vive un periodo drammatico fatto di fame e povertà dilagante. La coesione sociale che hanno dimostrato in tanti e tante è quel valore che ha permesso ai volontari di andare avanti durante queste settimane difficili arginando sentimenti come odio, indifferenza e rassegnazione senza voltare le spalle a chi, invece, ha bisogno di una mano.

Alla chiamata hanno risposto in tanti, tra cui Alice Valenti, artista catanese e attivista, Gianluca Costantini, graphic journalist e co-autore del libro “Libia”, Fumettibrutti, Mirko Loste Cavallotto, Lorenzo Ciulla, Mauro Pometti, Fabio Consoli, Sebastiano Cosimo Auteri, Marco Iozza, Orazio Coco, ma anche nomi importanti del nostro territorio come Cartura, Fabrizio Villa, Vincenzo La Mendola, Ljubiza Mezzatesta e Acquedotte, ma noi ci teniamo tantissimo a citarveli tutti quanti:

ALFIO RAPISARDA

STEFANIA ZAPPALA’

VERONICA MELFA

SIMONA TORRESI

VIRGINIA CALDARELLA

GIORGIO DI STEFANO

DANIELE VITA

LYDIA GIORDANO

GIULIA CALIÒ

FRANCESCO MARCHICA

Eliezer Lombardi in arte EZ

GIOVANNA FALSONE

MELCHIORRE PIZZITOLA

TREVIEHANDMADE

MARCO CRIMI

AMELIA CRISTALDI

VALERIA CARIGLIA

MARTA MIROGLIO – Circolo Quokka

TAMARA BELLEZZA

FABIO MANNINO

ALICE CALDARELLA

ADINA DELL’ALI

GIOVANNA MORELLO

CINZIA LICATA

GIOVANNI LOMBARDO

SILVANA MUSSO

IRENE INNOCENTI

ANGELA MATERA

SARO PAPPALARDO – Papisaro

GABRIELE SIMONE CONSOLI

FEDERICA FINOCCHIARO

SANTO PRIVITERA

CRIS DI GRAZIA

LUCA PRETE

GIUSEPPE FOLLACCHIO

SURYENE RAMAGET

TURI CORSARO

GIOVANNI ARISTODEMO

ELENA NICOLOSI

CHIARA CICCARELLO

Un’ondata creativa nata a Catania dalle persone per le persone sotto un grande gesto solidale.