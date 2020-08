Bonus figlio 2020, pubblicato l’avviso sul sito del Comune di Catania

pubblicati sul sito web del Comune www.comune.catania.it l’avviso e lo schema di domanda per il Bonus figlio 2020, di mille euro, previsto dalla legge regionale 10/2003. I criteri e le modalità per accedere al beneficio, comunica la direzione Famiglia e politiche sociali, sono stati definiti dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con il decreto del dirigente generale n. 769 del 9 luglio 2020. CATANIA – Sono statiprevisto dalla legge regionale 10/2003. I criteri e le modalità per accedere al beneficio, comunica lasono stati definiti dall’con il decreto del dirigente generale n. 769 del 9 luglio 2020.

La Regione erogherà il bonus, per i bimbi nati o adottati nel 2020, attraverso i comuni di residenza e sulla base dello stanziamento disponibile che è di 220mila euro. Per l’ammissione al beneficio, che può essere richiesto da un genitore o da chi esercita la potestà parentale, si terrà conto di elementi quali il reddito (indicatore Isee non superiore a 3mila euro), il numero dei componenti il nucleo familiare, l’ordine cronologico delle nascite.

La data di scadenza del bando è il 28 febbraio 2020 per i nati dall’1 gennaio al 30 giugno 2020; il 30 ottobre 2020 per i nati dall’1 luglio al 30 settembre 2020; il 29 gennaio 2021 per i nati dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020.

Le domande, formulate attraverso il modulo predisposto e corredate della documentazione, vanno presentate al Comune di Catania prioritariamente tramite Pec all’ indirizzo comune.catania@pec.it oppure, in caso di difficoltà ad inviare la pec, negli uffici del protocollo generale di Palazzo degli Elefanti, in piazza Duomo, dalle ore 9 alle 12 dei giorni feriali. oppure, in caso di difficoltà ad inviare la pec, negli uffici del protocollo generale di Palazzo degli Elefanti, in piazza Duomo, dalle ore 9 alle 12 dei giorni feriali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la direzione Famiglia e politiche sociali del Comune al numero 095 7422664 o il Centro multizonale di appartenenza.

Il link per accedere all’avviso e allo schema di domanda è https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2020/default.aspx?news=76252.