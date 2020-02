Bronte, cadono 2 ragazze durante sfilata di Carnevale. Calanna: “Serve massima attenzione”

BRONTE – Apprensione durante il Carnevale domenica sera a Bronte.

Una ragazzina in sedia a rotelle è caduta per terra durante la sfilata di domenica assieme ad una compagnetta che ha tentato di trattenerla. Fortunatamente i medici in ospedale non hanno riscontrato nulla di grave.

Però il sindaco, Graziano Calanna, insieme con gli assessori Cristina Castiglione e Chetti Liuzzo, oggi ugualmente ha convocato i rappresentanti dei gruppi, chiedendo attenzione e responsabilità.

“Cose di questo genere – ha concluso Calanna – non devono accadere. I ragazzi però oggi in riunione hanno dimostrato grande responsabilità, assicurandomi massima attenzione per la sfilata di domani”.