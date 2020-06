Bronte, videoconferenza sull’Ospedale con il Sottosegretario Zampa

BRONTE – I tanti problemi che assillano l’ospedale Castiglione Prestianni di Bronte arrivano sul tavolo del Ministero della Salute. Il sindaco di Bronte, Graziano Calanna, stasera alle 18.30 si incontrerà in videoconferenza con il sottosegretario di Stato alla Salute nel secondo Governo Conte, Sandra Zampa.

Alla riunione “a distanza” parteciperà anche l’on. Anthony Barbagallo, deputato regionale, con la partecipazione di esperti di settore e di alcune Organizzazioni sindacali.

Una videoconferenza particolarmente attesa a Bronte dopo le denunce del sindaco Calanna sui media che evidenziano la cronica e preoccupante carenza di medici in ospedale. Per questo l’incontro sarà trasmesso in diretta dalla Tv locale e sui social.

“L’intento – spiega il sindaco Graziano Calanna – è quello di porre l’attenzione su un problema che ritengo grave. Noi abbiamo l’impressione che gli ospedali di periferia come quello di Bronte siano penalizzati rispetto a quelli dei grossi centri. Riteniamo che se tutti indistintamente abbiamo il diritto di godere in egual misura del diritto alla salute, nelle aree interne con Comuni frastagliati e raggiunti da una viabilità ancora lenta, i servizi dovrebbero essere impeccabili. Invece – aggiunge – all’ospedale di Bronte per esempio mancano medici praticamente in quasi tutti i reparti e quelli in servizio devono sobbarcarsi turni insostenibili”.

“Qualcuno – conclude Calanna – sostiene che il problema sia nazionale e quindi è bene che se ne occupi Roma, anche perché se i servizi offerti dall’ospedale mostrano eventuali carenze a causa di una non sufficiente organizzazione della Sanità, nessuno poi può venirci a dire che un reparto o un servizio deve essere soppresso perché non raggiunge i numeri previsti dai decreti”.