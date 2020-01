Catania, al San Marco incontro di solidarietà con i bimbi di pediatria per Sant’Agata

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Giovedì 23 Gennaio in occasione dei festeggiamenti di Sant’Agata AdV “Come Ginestre” Onlus in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele, l’Associazione Cereo Mons. Ventimiglia e l’Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Catania, per il secondo anno consecutivo saranno presenti presso la Pediatria del P.O. San Marco.

L’appuntamento è alle ore 9,00 presso l’ingresso principale del P.O. San Marco.

In occasione del reliquiario con la mammella di Sant’Agata che sarà esposto e portato in processione all’interno dei reparti di degenza, i sodalizi testimonieranno la devozione a Sant’agata ai piccoli della Pediatria donando un sorriso con un piccolo omaggio di Sant’Agata.

Quella del San Marco rientra – afferma Salvatore Mirabella presidente dell’AdV Come Ginestre Onlus – nel programma delle iniziative di “Sant’Agata non per molti ma per tutti” condiviso con le altre associazioni a noi vicine e dell’Azienda Policlinico – V. Emanuele di Catania.

L’appuntamento è atteso dai piccoli degenti e dalle loro famiglie. Quest’anno più di prima faremo sentire la vicinanza della nostra Santa Patrona anche se il presidio si trova in periferia.

Un ringraziamento al Direttore Generale F.F. Dott. Giampiero Bonaccorsi, il Direttore di Presidio Dott.ssa Anna Rita Mattaliano, il Cappellano Padre Orazio Cataraso, da parte delle associazioni che collaborano all’iniziativa.