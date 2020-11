Catania, fino all’8 novembre si vota sull’utilizzo dei fondi per la democrazia partecipata

CATANIA – Sono già circa 1500 i cittadini che hanno espresso la loro preferenza per l’utilizzo dei 240 mila euro dei fondi regionali per la “democrazia partecipata” per la scelta di azioni di interesse comune, tramite la pagina Facebook ufficiale del Comune di Catania, oppure inviando una mail a: urp@comune.catania.it o sottoscrivendo la preferenza presso la sede URP nel Palazzo degli Elefanti in piazza Duomo.

Per la consultazione pubblica, si può esprimere una sola preferenza, entro il prossimo 8 novembre 2020. Tutte le informazioni sul sito internet istituzionale:

Si può esprimere la preferenza per l’utilizzo delle somme in questione scegliendo una delle seguenti azioni:

a) Nuovi parchi giochi per bambini e aree sgambettamento cani;

b) Riqualificazione fontana e illuminazione Piazza Europa;

c) Impianti di Videosorveglianza per eliminare le discariche abusive;

d) Mille fontanelle di acqua pubblica per le vie di Catania.

I risultati della consultazione verranno resi noti tramite il sito web istituzionale e i profili social del Comune di Catania.