Catania, arriva la raccolta porta a porta nel quartiere della Civita

CATANIA – La raccolta differenziata Porta a Porta arriva anche alla Civita. Un progetto gestito da Dusty, su disposizione del Comune di Catania, che interesserà 2.355 utenze, e che rientra nel piano d’intervento per l’estensione delle zone in cui dismettere i contenitori stradali di prossimità.

Si contano 2.011 utenze domestiche a cui il kit dei mastelli per la raccolta differenziata verrà consegnato in due step; mentre le 344 utenze non domestiche saranno prima censite, per “mappare” le specifiche esigenze delle attività commerciali, e poi rifornite dei contenitori carrellati dedicati.

Nel quartiere Civita – una delle zone del centro storico maggiormente penalizzate dal proliferare di micro-discariche abusive – entreranno a regime nuovi orari di esposizione dei rifiuti, differenti rispetto ad altre aree in cui è attivo il servizio Porta a Porta: dalle 5.00 alle 8.00 per le utenze domestiche, e dalle 2.00 alle 4.00 di notte per quelle non domestiche.

Uno studio mirato che, da una parte coniuga le esigenze dei cittadini residenti con quelle degli operatori del Food & Wine che animano il quartiere; dall’altra contribuirà a combattere l’abbandono indiscriminato di rifiuti grazie anche alla progressiva eliminazione dei contenitori stradali.

«Si tratta di un passo fondamentale per il futuro sostenibile della Civita e dell’intera città, che Dusty vuole accompagnare con nuove azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza – afferma l’amministratore Dusty Rossella Pezzino de Geronimo. Stiamo lavorando a una serie di interventi che “lascino il segno” nello scenario urbano del quartiere e nelle coscienze dei cittadini chiamati a prendersene cura. Partiremo dalla sinergia con il Liceo Cutelli nell’ambito del programma Dusty Educational, e dalla collaborazione con il Comune, la Municipalità e le realtà sociali che vivono quei luoghi, per realizzare un’iniziativa permanente che possa riscattare l’antico contatto degli abitanti della Civita con la natura e il mare».

IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DEL PROGETTO

La FASE 1 prevede l’avvio del censimento delle utenze non domestiche e della consegna del kit completo alle prime 1.200 utenze domestiche del “micro step A”.

La FASE 2 invece prevede il completamento della consegna dei kit alle 809 utenze domestiche del “micro step B”, e dei contenitori carrellati alle 344 utenze non domestiche.

A tutte le utenze domestiche saranno consegnati cinque mastelli per differenziare per le seguenti frazioni: organica (colore marrone); carta/cartone (bianco); vetro (verde); plastica & metalli (giallo); indifferenziata o residuo secco (grigio).

Saranno inoltre forniti il calendario settimanale della raccolta differenziata (con orari e modalità di esposizione) e il dizionario dei rifiuti, entrambi realizzati da Dusty.

Un responsabile di Dusty lascerà l’avviso di mancata consegna del kit agli utenti assenti, con l’invito a ritirare la fornitura direttamente al CCR di Picanello (via Maria Gianni angolo via Galatioto), tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00), e il sabato mattina (dalle 9.00 alle 13.00). Domenica giornata di chiusura del CCR.

Da lunedì 1° marzo partirà il servizio di raccolta Porta a Porta in modo sperimentale per le prime 500 utenze (350 domestiche e 150 non domestiche) che ricadono nell’area del “micro step A”, da Piazza Giovanni XXIII a Piazza dei Martiri, comprese le vie Via Vittorio Emanuele e Francesco Crispi, fino a Piazza Falcone.

L’entrata a pieno regime del servizio nell’intero quartiere Civita è subordinata al completamento della consegna dei carrellati e dei kit completi, che avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19.