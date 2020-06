Catania, avviati i lavori di riqualificazione del boschetto della Playa

CATANIA – Hanno avuto inizio nel boschetto della Playa gli interventi di prevenzione incendi (abbattimento di alberi disseccati, potatura, ripulitura erbacea e decespugliamento arbustivo, etc) propedeutici alla realizzazione di opere per la riqualificazione complessiva dell’intera area a verde, sulla base di un piano generale elaborato insieme da Regione Siciliana e Comune di Catania.

Sono già in azione operai specializzati per rimuovere le condizioni di pericolo nel boschetto e renderlo fruibile, tanto che nel giro di poche settimane verrà restituito come spazio verde di svago per le famiglie.

Lo scorso 25 maggio il sindaco Salvo Pogliese e il presidente Nello Musumeci hanno siglato una convenzione affidando al dipartimento dello Sviluppo rurale siciliano la messa al sicuro dell’area – che si estende per circa 6 ettari – eliminando le condizioni che nel 2019 favorirono un vasto incendio in una zona ad alta densità turistica.

“Siamo soddisfatti che appena pochi giorni dopo la firma dell’intesa con la Regione – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese – si stia intervenendo nel boschetto della Playa anzitutto per metterlo al riparo dagli incendi estivi, ma anche per restituirlo in breve tempo alla fruizione dei catanesi che sono molto legati a questo grande polmone verde. È un progetto molto importante che grazie anche alla sensibilità del presidente Musumeci, consente di mettere in sicurezza e rendere godibile un contesto naturalistico di grande valenza per il nostro territorio urbano”.