Catania, Cifa sulla raccolta rifiuti: “Bene il dialogo, rivedere alcuni punti del bando di gara”

CATANIA – In merito alla proroga del servizio di raccolta rifiuti e del confronto avviato dal sindaco Salvo Pogliese con le sigle sindacali, la Cifa – attraverso il suo segretario provinciale Gaetano Benincasa – dichiara:

“Accogliamo con piacere la disponibilità del sindaco di Catania di rivedere alcuni punti della gara d’appalto per la gestione del servizio di raccolta di rifiuti della città etnea: il fatto stesso che il primo cittadino sottolinei che non esistano preclusioni o pregiudizi per rimettere in discussione alcuni servizi o l’utile d’impresa, è elemento assai qualificante che evidenzia come il dialogo che si è instaurato in occasione del tavolo di confronto a Palazzo degli Elefanti abbia imboccato la strada giusta. Secondo noi il connubio tra utile d’impresa e l’impiego dei lavoratori può, con un costante monitoraggio, portare a un miglioramento del servizio di raccolta di cui questa città ha davvero bisogno. Occorre raggiungere qualificanti risultati di raccolta differenziata e soprattutto estendere questa a tutta la città. Aspettiamo adesso di confrontarci nuovamente con il sindaco Pogliese sperando che tra 10 mesi si possa avere una gara che finalmente non vada più deserta”.