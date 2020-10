Catania, in corso la gara d’appalto per ristrutturare lo storico Campo di Nesima

CATANIA – Sessanta anni dopo la sua realizzazione, il vecchio campo di Nesima, è prossimo alla sua completa ristrutturazione che lo farà diventare fiore all’occhiello dell’impiantistica calcistica cittadina e punto di riferimento per una zona periferica permeata da sacche di degrado economico e sociale.

E’ in corso di svolgimento, infatti, la procedura di gara per assegnare i lavori di riqualificazione della struttura che consiste in un campo di calcio a misure regolamentari, con una tribunetta di circa 700 posti, due campi di calcetto, spogliatoi e torri faro per l’illuminazione. L’iniziativa promossa dall’assessore Sergio Parisi, nella doppia veste di assessore alle politiche comunitarie e allo sport, prevede un investimento di un milione e centocinquanta mila euro di fondi comunitari del Pon metro nei mesi scorsi opportunamente canalizzati dalla giunta comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese nel rinnovo delle strutture sportive come elemento socialmente aggregante in zone svantaggiate.

A parte la zona di Nesima, dove oltre al campo, nel programma dell’Amministrazione Comunale vi è anche la riqualificazione con fondi comunitari e statali, per l’inizio dei lavori, del grande palasport e della piscina, riguardano infatti, anche il Campo Scuola di atletica leggera a Picanello, il PalaCatania nei pressi di Corso Indipendenza, il campo di rugby Paolone di Santa Maria Goretti oltre a un programma di diversi altri impianti sportivi su cui si sta lavorando sia per le progettazioni che per l’esecuzione dei lavori di adeguamento.