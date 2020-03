Catania, CUS chiuso al pubblico da giovedì 5 a domenica 15 marzo

CATANIA – In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ai relativi provvedimenti dell’Università Degli Studi Di Catania, si comunica che il CUS Catania sarà chiuso al pubblico a decorrere da domani giovedì 5 Marzo fino a domenica 15 Marzo. Si intendono, dunque, sospese tutte le attività. Venerdì mattina, inoltre, avrà luogo una riunione operativa in presenza del Presidente del CUS Catania Luigi Mazzone per preservare il lavoro delle sezioni agonistiche e definire le modalità e gli orari di allenamenti delle squadre e degli agonisti per le prossime due settimane.