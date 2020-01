Catania, dal Governo oltre 11 milioni per le spese a favore dei minori non accompagnati

CATANIA – Oltre undici milioni di euro da parte del Governo per i servizi di accoglienza dei migranti minori anticipati dal Comune di Catania. A darne l’annuncio, ieri, l’ex sindaco e Presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI Enzo Bianco.

“Grazie all’Anci Catania recupera oltre undici milioni di euro anticipati per accogliere i minori stranieri non accompagnati – scrive su Facebook l’ex sindaco – Verranno infatti distribuiti ai comuni italiani circa 50 milioni aggiuntivi per il mancato rimborso delle spese affrontate tra il 2016 e il 2018. La normativa prevedeva che i costi per l’accoglienza dei minori non accompagnati fossero a carico dei Comuni. Un vero e proprio salasso per le casse degli enti locali. In particolare per Catania, che in quel periodo ha accolto oltre 1.300 tra bambini e ragazzi, a fronte di un totale di quasi 53.000 migranti. Come presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci mi sono adoperato molto per il recupero delle somme anticipate dai comuni. Una battaglia condotta con il sostegno di tanti altri sindaci”.

Apprezzamento per la notizia è stato espresso anche dal sindaco di Catania Salvo Pogliese. “Siamo felici che nelle casse comunali arrivino dal governo ben 11,455 milioni di euro aggiuntivi – scrive il primo cittadino – quale rimborso delle spese affrontate per accogliere i minori migranti non accompagnati, tra il 2016 e il 2018 ospitati nelle strutture di Catania. Una battaglia vinta sul campo dai sindaci che negli anni scorsi si sono visti escludere dai trasferimenti per un servizio ingiustamente riversato a carico dei comuni, già bersagliati dai tagli statali con gravi ripercussioni sui servizi ai cittadini. Rivolgo un sentito ringraziamento a quanti si sono battuti per raggiungere l’obiettivo di avere restituiti questi fondi e tra questi in particolare l’ex sindaco di Catania e presidente del consiglio nazionale dell’Anci Enzo Bianco”.