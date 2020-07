Catania, Daspo per un parcheggiatore abusivo

CATANIA – Continua il pugno di ferro del Questore etneo Mario Della Cioppa alla lotta contro i parcheggiatori abusivi: oggi ha emesso un DASPO urbano nei confronti di un 53enne che, nonostante fosse stato solo nel 2020 sanzionato ben 10 volte, continuava indifferente a esercitare l’attività abusivamente. Per 1 anno il parcheggiatore abusivo avrà il Divieto di Accesso nell’area urbana comprendente piazza Manganelli, via Coppola, via A. di Sangiuliano vicino via Etnea comprese ulteriori aree di parcheggio, dove era solito esercitare l’attività illecita: se non rispetta il DASPO sarà punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno con l’applicazione di una misura di prevenzione.