Catania, il fiuto di Jacus scova la droga nell’intercapedine di un ascensore

CATANIA – Ieri mattina, nel corso del controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, una pattuglia dell’UPGSP, congiuntamente a personale della Squadra cinofili in addestramento, effettuava un controllo in Viale Nitta, ove nel giro di pochi minuti, grazie al fiuto di Jacus, veniva rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, già scrupolosamente confezionata per la vendita al dettaglio, per un peso complessivo di quasi 300 grammi.

La sostanza, sequestrata a carico di ignoti, veniva rinvenuta in diversi piani dell’intercapedine dell’ascensore di un condominio, insieme a tre bilancini di precisione e diverso materiale di confezionamento.