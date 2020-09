Catania, giovedì 3 presentazione del concerto Luca Madonia per “Summer Fest”

CATANIA – “Luca Madonia Acustic Trio” il 13 settembre alla Villa Bellini. Il concerto dell’artista catanese, tra gli eventi clou del Summer Fest promosso dal Comune, sarà presentato giovedì 3 settembre alle ore 11 nella sala convegni del Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele II 121.

Interverranno, con Luca Madonia, l’assessore alla Cultura e grandi eventi, Barbara Mirabella, e Giuseppe Costantino Lentini, direttore artistico della rassegna Class Club per Inside produzioni che realizza l’evento.

Il concerto è in programma domenica alle 20.45 nell’area del piazzale delle Carrozze del Giardino Bellini. Madonia si esibirà in formazione trio con Denis Marino alle chitarre e Ambra Scamarda al basso. Ripercorerrà alcuni dei successi storici dei Denovo e anche altre produzioni dei suoi ultimi album. I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita sul circuito Boxoffice.