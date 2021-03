Catania, i dipendenti comunali aspettano dei pagamenti. Il M5S interroga l’amministrazione

I dipendenti comunali aspettano il pagamento di crediti di lavoro e arretrati. Il M5s interroga l’amministrazione: “Quando avverranno le liquidazioni?

Catania, 25 marzo 2021 – I dipendenti comunali non hanno ancora ricevuto alcuni crediti di lavoro, indennità (turnazione, reperibilità, rischio…) e arretrati relativi ad annualità precedenti.

Quali azioni intende intraprendere l’amministrazione per garantire i diritti del personale dipendente del Comune? Lo chiede il gruppo consiliare del M5s con un’interrogazione, primo firmatario Graziano Bonaccorsi.

“Sembrerebbe – dice Bonaccorsi – che i crediti di lavoro del personale dipendente e dirigenziale, in particolare quelli antecedenti alla dichiarazione di dissesto, non rientrino nella gestione della massa passiva e dovrebbero, quindi, gravare sul bilancio. E, a quanto sembra, la commissione straordinaria di liquidazione ha anche comunicato alla direzione del personale di poter ‘prontamente autorizzare i pagamenti riguardanti gli impegni regolarmente assunti e certificati a norma di legge, secondo le consuete modalità previste per la gestione di fondi vincolati’. Vogliamo capire cosa intende fare l’amministrazione per rispettare i diritti acquisiti dei lavoratori.”