Catania, incuria e degrado nell’ex stazione di servizio di via Renato Imbriani

CATANIA – Se non viene considerato un vero e proprio pericolo l’ex stazione di servizio di via Renato Imbriani rappresenta comunque una situazione da valutare con grande attenzione. Chiusa da mesi l’attività, l’area è stata recintata ma al suo interno, tra la spazzatura si accumula e le erbacce che crescono, i segni di incuria sono molto evidenti.

“Bisogna innanzitutto capire se il benzinaio entrerà nuovamente in funzione oppure sarà completamente smantellato – afferma il presidente del III municipio Dottor Paolo Ferrara – se questa seconda ipotesi prendesse corpo allora si potrebbe convertire il sito in un parcheggio. Stalli a disposizione di tutti tenendo in considerazione le decine di attività commerciali presenti e una scuola in questa parte di via Renato Imbriani”.

“Oltre all’utilità – prosegue Ferrara – un posteggio nell’immediato garantirebbe una rivalutazione del sito. Oggi l’ex benzinaio è solo una pattumiera a cielo aperto con la gente che butta spazzatura al suo interno. A questo bisogna aggiungere anche il rischio di possibili furti o atti vandalici alla cabina interna o alle stesse pompe di benzina”.

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale per farsi carico del problema e di prendere tutti gli opportuni provvedimenti necessari a garantire la sicurezza dei pendolari, dei residenti e dei commercianti di via Renato Imbriani.