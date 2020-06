Catania, ingresso ovest della circonvallazione riqualificato da Comer Sud

CATANIA – La rotatoria posta nell’intersezione di Viale Felice Fontana e Via Palermo, la più grande dell’intero percorso della circonvallazione, verrà riqualificata dalla Comer Sud, un’azienda catanese che si è aggiudicata la sponsorizzazione promossa dall’Amministrazione Comunale.

A palazzo degli elefanti alla presenza del sindaco Salvo Pogliese si è stipulato il contratto che impegna l’azienda privata come sponsor a sistemare a verde e riqualificare lo svincolo stradale posto in uno degli ingressi principali della Città nei pressi del nuovo ospedale Garibaldi.

“Ringrazio l’imprenditore Davide Di Martino – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – perché con la Comer Sud ha accettato questa nostra scommessa di valorizzare l’intera rotatoria e spartitraffico connessi con un investimento consistente a favore della collettività, un obiettivo da tempo nelle nostre intenzioni di fatto precluso da ragioni finanziarie. Catania cresce e si rialza anche grazie a questo feconde collaborazioni tra pubblico e privato e seppure questa sia la più importante in termini economici, sono davvero tante ormai le sponsorizzazioni di spazi a verde che abbiamo avviato, sgravando il comune dai costi di realizzazione e manutenzione secondo una logica di efficienza”.

Alla riunione in Municipio hanno partecipato anche il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro l’amministratore unico e il progettista della Comer Sud, Filippo Interlicchia e Rosario Granato, quest’ultimo tecnico progettista che cura il lavoro che interessa oltre sei mila metri quadrati di spazio comunale.

In dettaglio riguarderanno anche la messa in opera di Streep led, sistema illuminante con dispositivo crepuscolare automatizzato, così da garantire anche la sicurezza agli automobilisti. Con terreno vegetale, inoltre, verrà costruita una duna, interna alla rotatoria seguendo e adattandosi agli alberi di pino preesistenti, che verranno integrati con la piantumazione di un carrubeto, pianta sempreverde a chioma folta con elevata capacità ombreggiante e immissione in atmosfera di ossigeno, a fronte di sottrazione di anidride carbonica. Nell’aiuola posta a sud, verso l’ospedale Garibaldi su via Palermo, oltre alla messa a dimora di piante è prevista anche la posa in opera di monoliti in pietra lavica.

I lavori avranno inizio tra pochi giorni e si concluderanno in due mesi.