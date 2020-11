Catania, la richiesta del III Municipio: “Pulizia, decoro e sviluppo per lo slargo di via Ala”

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Da qualsiasi prospettiva la si voglia guardare, lo slargo di via Ala va definitivamente riqualificato. In ballo ci sono moltissime proposte, tutte valide, che devono diventare operative per eliminare questa grossa incompiuta dall’area di “Borgo-Sanzio”.

“Negli ultimi mesi – spiega Paolo Ferrara, presidente III municipio di Catania – ho avuto innumerevoli dialoghi con comitati e associazioni della zona. Lo slargo è estremamente ampio e si presta a molti scopi. Una parte potrebbe essere destinata a parcheggi mentre, la zona est, potrebbe diventare un’area gioco per i ragazzi del quartiere. Qui in passato – continua Ferrara – c’era un campo di bike polo con tanto di competizione nazionale a squadre. Oggi basterebbe recintare lo spazio aggregativo dotandolo di panchine e playground per renderlo uno spazio aggregativo importante”.

Nel corso degli ultimi anni tante sono state le destinazioni per questa struttura tra via Fratelli Rosselli e via Cesare Beccaria. Adesso, tra spazzatura abbandonata ed erbacce, il territorio chiede di non perdere contatto con quegli studi di fattibilità necessari alla rivalutazione della zona.