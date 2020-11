Catania, la segnalazione dei cittadini: “Buche e allagamenti nel IV municipio”

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – L’ultima ondata di maltempo ha causato evidenti disagi alla mobilità e alla vivibilità del IV municipio di Catania. Il presidente Erio Buceti ha raccolto le segnalazioni dei cittadini mappando le aree maggiormente colpite dalla pioggia.

“Si tratta in molti casi di buche e allagamenti che rappresentano un grosso rischio per il traffico dei pendolari che, ogni giorno, si muovono dalla nostra circoscrizione per raggiungere il centro di Catania – afferma Buceti – ho già constatato la situazione in via Chisari e in via Patti segnalando il tutto agli uffici competenti. Superata questa emergenza resta comunque alto il livello di guardia all’interno del territorio di ‘Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo’”.

“Infatti – prosegue Buceti – monitoriamo costantemente, grazie a tecnici ed esperti del comune, le eventuali emergenze che si possono registrare durante le condizioni meteo difficili. Un lavoro di squadra con il preciso compito di fare in modo che gli scenari del passato siano solo un lontano ricordo”.

Raccogliere notizie e segnalazioni dei cittadini creando un vademecum dettagliato delle opere da portare a termine. Spesso si tratta di interventi mai compiuti in passato e che oggi vengono attivate grazie alla piena collaborazione con l’amministrazione centrale, gli ordini professionali e gli altri soggetti interessati.