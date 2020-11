Catania, l’illusionista Dimis lancia campagna di sensibilizzazione all’uso della mascherina

CATANIA – I volti sorridenti dietro la mascherina e l’hashtag #ridiamocongliocchi: è la campagna di sensibilizzazione social lanciata dall’illusionista catanese Dimis, al secolo Dimitri Tosi, e dagli artisti della Dimis Eventi Magici, associazione di promozione sociale che usa l’illusionismo per veicolare messaggi positivi e per finanziare progetti culturali e sociali.

“Ogni artista di questa associazione che mi onoro di presiedere – spiega Dimis – è punto di riferimento per il pubblico che lo segue: insieme possiamo fare tanto per sensibilizzare a fare ognuno la nostra parte per fronteggiare questa emergenza”.