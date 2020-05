Catania, da lunedì 18 riapertura graduale degli Uffici di Polizia Amministrativa

CATANIA – Nei prossimi giorni, a seguito delle nuove misure correlate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal DPCM del 26 aprile u.s., c.d. Fase2, saranno riaperti al pubblico i servizi amministrativi e l’attività di sportello dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, della Questura di Catania, sita al V.le Africa, n. 29.

Gli sportelli Passaporti, Esercizi Pubblici e Porto d’Armi, riprenderanno la loro attività ordinaria gradualmente , al fine di contemperare l’esigenza di tutela della salute, dell’utenza e del personale, con il dovere istituzionale di servizio pubblico alla cittadinanza, adottando soluzioni aderenti alle prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia anti COVID19 e, quindi, riducendo le occasioni di contatto sociale.

Dal 18 al 22 maggio , l’iniziale apertura degli sportelli, nella prima settimana, sarà dedicata dunque esclusivamente alla consegna dei titoli di porto d’armi e licenze già pronti ma non ancora consegnati. La ricezione del pubblico sarà effettuata previa convocazione , telefonica o via mail, a cura dello stesso Ufficio.

Dal 20 maggio, riaprirà l’Ufficio Passaporti : anche in questo caso verranno previamente smaltite le consegne dei titoli di viaggio già pronti e non consegnati a causa della pandemia . Come per le licenze, anche i passaporti verranno consegnati su convocazione dell’interessato/a , che avverrà a cura dell’Ufficio di Polizia, per via telefonica o via mail.

Dal 27 maggio, gli sportelli saranno riaperti, in via ordinaria, ma la ricezione dell’utenza avverrà previa prenotazione , telefonica o via mail, allo scopo di evitare assembramenti.

L’organizzazione degli orari e delle modalità di ricevimento, sarà rimodulata secondo lo schema di seguito indicato.

Nuovo orario degli sportelli DIVISIONE P.A.S. dal 27 maggio 2020

sportelli n. 1 – 3 sportello 5 Passaporti Esercizi pubblici Armi lunedi 9 – 12 Introito introito e ritiro 15 – 17 Ritiro martedi 9 – 12 Ritiro introito e ritiro 15 – 17 introito e ritiro mercoledi 9 – 12 Introito 15 – 17 introito e ritiro giovedi 9 – 12 Ritiro introito e ritiro 15 – 17 Introito venerdi 9 – 12 Introito introito e ritiro 15 – 17

In vigenza della normativa di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’utenza verrà ricevuta esclusivamente se munita di mascherina e guanti correttamente indossati . Inoltre, la ricezione del pubblico avverrà esclusivamente se saranno rispettate le distanze di sicurezza tra le persone, come previsto dalla legge.

Eventuali situazioni di documentato stato di necessità e urgenza dovranno essere rappresentate al seguente indirizzo PEC: ammin.quest.ct@pecps.poliziadistato.it

I contatti con l’utenza saranno assicurati mediante gli ordinari canali telematici e telefonici agli indirizzi di posta elettronica e ai numeri telefonici consultabili sul sito della Questura di Catania alla sezione “Servizi ai cittadini”.

AVVERTENZE

PASSAPORTI

1 Prenotazione per rilascio

La presentazione delle istanze intese ad ottenere il rilascio del passaporti presso gli sportelli sarà subordinata alla preventiva prenotazione on line, attraverso il sistema informatico denominato Agenda Passaporto, costituito da un’agenda elettronica che consente ai cittadini di registrarsi e presentare, direttamente via web, la domanda per ottenere il passaporto elettronico, prenotando contestualmente l’appuntamento presso gli Uffici di Polizia, nel giorno e nell’ora desiderati.

Si potrà accedere e registrarsi direttamente sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it; la ricevuta di avvenuta registrazione sarà notificata tramite l’indirizzo di posta elettronica passaportonline@poliziadistato.it

2 Ritiro del passaporto

La consegna dei passaporti avverrà esclusivamente su convocazione telefonica o via mail da parte dell’Ufficio;

3 “Passaporto Subito”

Il servizio c.d. “Passaporto subito” è temporaneamente sospeso.

Gli appuntamenti fissati in precedenza per la presentazione e il ritiro in modalità “Passaporto subito”, s’intendono annullati a causa dell’emegenza epidemiologica. Pertanto dovranno essere riproposti dagli interessati previa prenotazione con Agenda Passaporto di cui al precedente punto 1.

AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

Porto d’armi

Le istanze per il rilascio di porto d’armi dovranno essere presentate tramite Comandi Stazione Carabinieri e, per i residenti a Catania, direttamente allo sportello, previa prenotazione telefonica, ai numeri 095 71949 230 – 232, nei giorni di lunedì , venerdì ,dalle ore 15 alle 17 e il mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12.

Esercizi pubblici, Spettacoli, Agenzie

Le richieste per le altre autorizzazioni di polizia potranno essere presentate direttamente allo sportello, previa prenotazione via PEC, o per il tramite dei Commissariati di PS o Stazioni dei Carabinieri. Esclusivamente per gli esercizi pubblici, Spettacoli, Agenzie, la documentazione potrà essere inoltrata anche via PEC: ammin.quest.ct@pecps.poliziadistato.it

Nota Bene