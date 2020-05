Catania, lunedì riaprono isole ecologiche solo per conferimenti urgenti

CATANIA – Il sindaco Salvo Pogliese su proposta dell’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, coerentemente ai provvedimenti nazionali, ha disposto la riapertura dei due centri comunali di raccolta (Ccr) di viale Tirreno (San Giovanni Galermo) e via Maria Gianni (Picanello), che erano stati chiusi per l’emergenza covid-19. La Direzione Ecologia ha incaricato la ditta Dusty, appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, di provvedere, senza oneri aggiuntivi per le casse del Comune, a riattivare la funzionalità dei centri a partire da lunedì 4 maggio.

L’accesso alle isole ecologiche sarà consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, nel rispetto di specifiche modalità per i cittadini, che dovranno utilizzare il servizio solo in caso di effettiva e indifferibile necessità.

Queste le prescrizioni di sicurezza da rispettare: accedere massimo tre utenti per volta; evitare gli assembramenti; mantenere la distanza corporea non inferiore a un metro; utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti); attendere il turno rimanendo all’interno del proprio veicolo a motore spento; conferire i rifiuti già differenziati e non eccedere nel quantitativo previsto dal regolamento.

Il conferimento dei rifiuti di grandi dimensioni classificati come “R2” (Lavatrici, Lavastoviglie, Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche) e “R3” (Televisori, Schermi Cornici digitali LCD e Monitor) rimane invece sospeso, poiché questa tipologia di rifiuto conferita nelle isole ecologiche, pregiudica la possibilità di mantenere la distanza corporea di sicurezza tra utenti e operatori.