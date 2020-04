Catania, lunghe code in circonvallazione: “Sembrava una normale domenica”

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Centinaia di auto ieri hanno invaso il tratto finale di via Felice Fontana e della circonvallazione di Nesima. Sembrava una normale domenica da gita fuoriporta e non una giornata di quarantena dove, tutt’ora, resta fortissimo il rischio di contagio da Coronavirus. I presidi e i pattugliamenti dei carabinieri hanno punito in modo esemplare decine di incoscienti. Ma la situazione di fondo resta: a quasi un mese da quando la Sicilia e Catania sono state dichiarate zone rosse troppa gente continua a trasgredire i decreti del Governo ed a prendere sottogamba l’emergenza Covid-19. Tutto questo non è un gioco! Con il Coronavirus non si scherza. Per questo motivo il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale chiede un potenziamento dei controlli in tutta Catania e ai cittadini lancia un appello affinchè sia ascoltata la voce delle istituzioni: restate a casa!