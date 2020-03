Catania, oltre quattrocento nuovi cestini porta rifiuti per le vie della città

CATANIA E’ in corso un piano di incremento dei contenitori porta rifiuti in città, voluto dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore all’ambiente Fabio Cantarella per fronteggiare l’abitudine a gettare per terra cartacce, rifiuti di ogni genere e mozziconi di sigarette. Sono già oltre 400 dall’inizio del nuovo anno i cestini porta rifiuti che sono stati posizionati e altri verranno montati nei prossimi giorni, con la Dusty che curerà di fare la raccolta due volte al giorno, almeno nelle vie più frequentate. Oltre 150 quelli sistemati tra via Etnea, inclusa piazza Stesicoro, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele e Lungomare con San Giovanni Li Cuti, raddoppiando di fatto quelli già esistenti.

Installati anche 50 nuovi posacenere e altrettanti contenitori per le deiezioni canine, spesso lasciate per terra, anche questa una cattiva abitudine difficile da estirpare. Il piano dell’Amministrazione prevede che siano complessivamente almeno un migliaio i nuovi raccoglitori di rifiuti che verranno sistemati nelle vie cittadine, con l’auspicio che vengano utilizzati per le finalità previste di non sporcare le sedi stradali e i marciapiedi e non siano vandalizzati.