Catania, proposta la realizzazione di un’isola ecologia nel II Municipio

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Realizzare un’isola ecologica nell’area comunale posta tra via Leucatia e via Tito Manlio Manzella. Questa la proposta dei consiglieri di “Italia Viva” del II municipio Andrea Cardello e Giulia Giuffrida. In un momento dove a Catania proliferano incontrollate le discariche abusive, questo impianto avrebbe il vantaggio di garantire il decoro e la cura dei quartieri di Barriera, Canalicchio e dei paesi circostanti. Una struttura che nascerebbe in un terreno completamente abbandonato e circondato dal parcheggio selvaggio e da vecchie cassette di frutta. Ad un percettore del reddito di cittadinanza spetterebbe in compito di vigilare sulla sicurezza del sito facendo in modo che i rifiuti siano conferiti in modo assolutamente opportuno da parte degli utenti.