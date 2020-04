Catania, prosegue la sanificazione della città con un mezzo della Polizia

CATANIA – L’Amministrazione comunale in sinergia con la Polizia di Stato, che ha messo a disposizione un modernismo mezzo speciale, sta effettuando nuove operazioni di bonifica e sanificazione di vie e piazze di Catania.

L’iniziativa voluta dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, è articolata congiuntamente a personale del Reparto Mobile della Polizia di Stato e si svolge prevalentemente nelle ore serali, secondo un calendario di una decina di giorni, che tocca indistintamente tutte le zone cittadine, sia centrali e sia periferiche, con l’utilizzo di prodotti detergenti compatibili anche per la salute degli animali.

“Ringrazio il Reparto Mobile per la disponibilità a collaborare con il Comune per l’emergenza e l’assessore Fabio Cantarella – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – che hanno realizzato un calendario che riguarda tutti i quartieri, che con un sistema di assoluta avanguardia verranno resi ancora più sicuri dai rischi, anche solo potenziali, della cattiva igiene di strade e piazze”.

“Come già avvenuto in altre città la Polizia di Stato di Catania si mette al servizio della città utilizzando i mezzi speciali del X Reparto Mobile per la sanificazione delle strade – scrivono dalla Questura di Catania – sono state programmate delle giornate in cui si procederà alla sanificazione del territorio con i mezzi idranti in dotazione del reparto, appositamente riadattati per effettuare questo importante servizio. Nella notte tra sabato e domenica è già cominciata l’attività che ha interessato il centro storico da piazza Duomo a piazza Stesicoro, piazza Roma, piazza Cavour, corso Sicilia fino ad arrivare al lungomare”.

“E’sicuramente una iniziativa che evidenzia come la Polizia di Stato possa essere al servizio dei cittadini in ogni modo – concludono dalla Questura – Nell’occasione gli uomini e i mezzi del X Reparto Mobile di Catania hanno offerto un servizio che, come si vede nelle immagini, in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando, è stato e sarà utilissimo per la nostra città”.