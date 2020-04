Catania, proseguono i lavori di disinfezione nel Terzo Municipio

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Prosegue senza sosta l’azione di bonifica, lavaggio, disinfezione e scerbamento di tutto il territorio di “Borgo-Sanzio”. Dopo l’intervento della zona di Vulcania la scorsa settimana, in questi giorni gli operai comunali si sono concentrati in via Cesare Beccaria, via Scammacca, Corso delle Province, Corso Italia, via Cesare Vivante, via Umberto, viale Fleming, viale Andrea Doria, via Ala e nelle strade limitrofe.

“Stiamo portando avanti un importante risultato per garantire la sicurezza dei cittadini – afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara – di questo devo ringraziare l’assessore Cantarella e il Sindaco Pogliese. Un lavoro di sinergia frutto di un costante dialogo e costruttiva collaborazione in un momento particolare come quello della quarantena. Nonostante l’emergenza Coronavirus, pur nelle evidenti limitazioni e prendendo tutte le opportune precauzioni, – prosegue Ferrara – stiamo portando avanti il progetto di buona amministrazione e di pronta risposta alle esigenze dei cittadini”.

Gettare le basi per una futura ripresa della quotidianità basata sulle risposte alle richieste del territorio. Un programma che mira ad operare per avere finalmente un municipio che esprima al meglio tutte le sue potenzialità. Nel frattempo, l’invito è quello di restare a casa.