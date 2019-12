Catania, report sull’attività crocieristica 2019: +68,2% di passeggeri rispetto al 2018

CATANIA – Con l’arrivo della nave da crociera Pacific Princess della Princess Cruises si è conclusa il 3 dicembre scorso la stagione crocieristica 2019, che ha fatto registrare un totale di 113 navi ed oltre 208.000 passeggeri. Il dato mostra un cospicuo incremento rispetto alle posizioni raggiunte negli anni precedenti: il 2019 segna infatti un +61,4% in termini di navi ed un +68,2% in termini di passeggeri movimentati rispetto al 2018.

Ciò è il risultato di un’intensa attività di promozione e marketing messa in campo negli ultimi anni da Catania Cruise Terminal e svolta in sintonia e collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale, che ha consentito di mantenere un trend di crescita sempre positivo.

Le prospettive per il 2020 lasciano intravedere un ulteriore significativo miglioramento, con l’arrivo di navi che porteranno a Catania un totale di quasi 265.000 crocieristi (+27,1%).

Un ruolo decisivo sarà svolto, al riguardo, da COSTA Crociere, che scalerà il porto con 36 navi ininterrottamente tutte le settimane da Aprile a Dicembre, per un totale di oltre 164.000 passeggeri movimentati, diventando in tal modo il più importante cliente e sottraendo il primato a TUI, che si conferma in ogni caso al secondo posto, con 16 navi e quasi 40.000 passeggeri.

L’arrivo di navi di dimensione sempre maggiore e con un più elevato numero di passeggeri pone la necessità di accelerare il progetto già in corso per la costruzione di un nuovo terminal crociere e per l’adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture portuali.

Nel futuro di Catania Cruise Terminal non mancano programmi ed iniziative sportive (come il Torneo di “streetball” per gli equipaggi delle navi da crociera, da organizzare direttamente in banchina), culturali (la riedizione delle iniziative svolte in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti), ludiche (la riedizione della “Tango Marathon”) e di responsabilità sociale (l’organizzazione di eventi a sostegno di associazioni operanti nel territorio).