Catania, rischio incendi alla rotonda sulla Circonvallazione

CATANIA – Nonostante le richieste e le segnalazioni per eliminare le erbacce secche dalla rotonda posta tra il viale Usodimare e via San Nullo niente è stato fatto. Il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale si fa portavoce delle proteste dei cittadini e chiede un intervento urgente visto che la rotonda si trova in piena circonvallazione di Catania. Un eventuale incendio avrebbe il solo effetto di paralizzare il traffico e provocare lunghe code con grosso rischio per l’incolumità delle persone.