Catania, ruba due auto in una sola notte: arrestato pregiudicato 41enne

CATANIA . Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato Leotta Claudio, catanese, classe 79, resosi responsabile di due furti consumati nel giro di poche ore.

In particolare il Leotta, alle ore 07.00 del 1° maggio, asportava un’ autovettura marca Opel Agila parcheggiata in un garage di pertinenza di un B.& B. sito in questa via Platania.

Successivamente, alle ore 12:00, il predetto si introduceva all’interno di un’abitazione sita in questa via Rabbordone, accedendovi dalla finestra posta al primo piano, da dove rubava una borsa contenente la somma di 100 euro e le chiavi di un’ autovettura marca Honda Civic posteggiata in strada, con la quale si allontanava dal posto.

Il Leotta veniva poco dopo rintracciato e bloccato dagli Agenti di una Volante dell’ U.P.G.S.P. in questa Piazza Giovanni XXIII e, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso delle chiavi delle predette autovetture oggetto di furto, che venivano in seguito rinvenute in via San Gaetano e in via Zolfatai e restituite ai legittimi proprietari.

Pertanto, il Leotta veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso la casa circondariale di Messina.