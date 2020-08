Catania, sempre più segnalazioni di illegalità tramite l’applicazione “YouPol”

CATANIA – Ancora grazie ai cittadini e a “YouPol”. L’app realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di illegalità, volta a garantire l’anonimato dei cittadini che civilmente segnalano gli eventi delittuosi per il ripristino della legalità, che è diventata l’incubo dei posteggiatori abusivi.

Gli uomini delle Volanti perseverano alla lotta per eliminare questa piaga sociale che affligge la città etnea, con attività di prevenzione e repressione del fenomeno e col pattugliamento incessante soprattutto del territorio cittadino dove si concentra il maggiore flusso di persone.

Solo negli ultimi 4 giorni, sono stati sanzionati 15 individui, di cui 4 grazie alle segnalazioni ricevute dai cittadini giunte in Sala Operativa sull’applicazione informatica “YouPol”, sorpresi ad esercitare la predetta attività in diverse zone della città quali via S. Euplio, via Pacini e Litorale Playa.

C.A.S., classe 1967, controllato in piazza Turi Ferro è stato altresì denunciato in quanto recidivo e allo stesso è stato notificato l’ordine di allontanamento.

Stessa misura di allontanamento è stata emessa anche nei confronti di due individui che sono stati controllati in Piazzale Borsellino presso il parcheggio AMT e ai quali, inoltre, è stata sequestrata la somma di denaro illecitamente ricavata.